Sadakatsizliği tespit eden yatak üretildi

İspanya’da Durmet isimli yatak firması, sadakatsizliği tespit eden bir yatak modeli geliştirdi. Yatağı geliştiren ekip, tek farkın yatağın alt tarafına yerleştirilen tespit sistemi olduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Son yapılan araştırmalarda, İspanyolların Avrupa’nın ‘en sadakatsiz’i çıkması üzerine beyin fırtınasına başlayan Durmet ekibi, gün içinde meydana gelen ‘şüpheli’ hareketleri mobil aplikasyonuyla kullanıcıya ileten bir yatak geliştirdi.

​‘Smarttress’ adı verilen yatağın normal bir yataktan farkı olmadığını belirten Durmet sözcüsü José Antonio Muiños, The Local’a yaptığı açıklamada, farkın alt tarafa yerleştirilen tespit sistemi olduğunu söyledi.

Yatağı yurtdışında da satmayı planladıklarını ifade eden Muiños ,”Yataklarımızın dünyanın dört bir yanında ilgi çekeceğini düşünüyoruz çünkü ‘aldatan eşleri’ tespit etmek için tasarlanan tek sistem bu” diye konuştu.