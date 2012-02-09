Sadakatsiz'in afişleri toplatıldı



T24 - Fransa'da Jean Dujardin ve Gilles Lellouche'un oynadığı Les İnfidèles (Sadakatsiz) adlı komedi filminin afişlerinin kadının insan haklarını ihlal ettiği ve kadını aşağıladığı için kaldırılmasına karar verildi.





bianet'te yer ala habere göre; Fransa'da Reklam Düzenleme Kurumu, Les İnfidèles (Sadakatsiz) adlı komedi filminin afişlerinin kadının insan haklarını ihlal ettiği ve kadını aşağıladığı için kaldırılmasına karar verdi. Jean Dujardin ve Gilles Lellouche'un oynadığı filmin afişlerinde Dujardin, suratı görünmeyen bir kadının bacaklarını tutuyor ve iki afişte " toplantıya giriyorum" ve "Tünele giriyorum, hat kesilecek" ifadeleri yer alıyor. Reklam Düzenleme Kurumu Genel Müdürü Stéphane Martin, afişlerin "kadını aşağılayan ve onurunu kıran bir görüntüyle toplumu şaşırtmak amacı taşıdığını" ve afişteki kadın temsilinin bir cinsel objeden ibaret olduğunu söyledi.



Afişleri asan şirkete afişleri kurul toplanıp cezai bir işlem başlatılmadan toplaması önerildi, afişler toplandı. Ancak Leparisien.fr ve France televizyonu web sitesinde afişlerin insanları rahatsız edip etmediğine yönelik bir anket başlatıldı.





