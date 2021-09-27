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Sadakatsiz'in yeni sezonu başlıyor; bir oyuncu daha diziye dahil oldu

27 Eylül 2021 21:26

Kanal D’nin geçtiğimiz sezon çok izlenen dizisi “Sadakatsiz”, 29 Eylül Çarşamba akşamı saat 20.00’de yeni sezonun ilk bölümüyle seyirciyle buluşuyor.

Dizinin ekrana gelen sezon tanıtımları büyük ses getirdi. Asya, Derin ile yaşadığı kazanın ardından İstanbul’da yeni bir başlangıç yapmıştır.

Volkan ise kazanın ardından tekerlekli sandalyeye bağlı kalan Derin ile Tekirdağ’da kalmıştır.

Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği dizinin başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor. 

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Berkay Ateş diziye dahil oldu

 Çarşamba akşamları izleyici karşısına çıkan dizinin kadrosuna Berkay Ateş dahil oldu.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, BBC'nin BAFTA ödüllü dizisi 'Doctor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz'in, yeni sezon kadrosunda Berkay Ateş yer alıyor.

 

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