Sadakatsiz dizisinin çekimleri durduruldu!

Sadakatsiz dizisinde geçtiğimiz hafta art arda Koronavirüs krizi yaşandı. Dizinin oyuncuları Burak Sergen ve Alp Akar'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından çekimler durdu.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerde yer aldığı Sadakatsiz dizinin 27. bölümünün 21 Nisan 2021 akşamı ekrana gelmesi bekleniyordu.



Ancak sevilen dizinin setinde görülen Koronavirüs vakaları nedeniyle çekimler durdu. Sadakatsiz dizisinin yeni bölümün bu hafta ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.



İşte Sadakatsiz dizisinin 27. bölümü ile ilgili tüm merak edilenlerin yanıtları.

Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterini canlandıran Burak Sergen ile çocuk oyuncu Alp Akar'ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından çekimler durdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Sadakatsiz dizisine 1 hafta ara verildi.

Sadakatsiz 27. bölüm, 21 Nisan akşamı ekrana gelmeyecek. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor.