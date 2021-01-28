Sadakatsiz dizisinde erken ayrılık!

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinin ana karakterlerinden biri olan Mert'i canlandıran ünlü oyuncu Eren Vurdem diziye veda etti.

Yapımcılığını Medyapım ve Mednova'nın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ile Melis Sezen'in yer aldığı Sadakatsiz dizisi 27 Ocak Çarşamba akşamı 15. bölümüyle ekrana geldi.



Sadakatsiz'de Mert karakterine hayat veren Eren Vurdem, son bölümle birlikte senaryo gereği diziye veda etti.

Eren Vurdem Sadakatsiz dizisinde eşi Bahar'ı sık sık aldatan Mert karakterini canlandırıyordu. Ancak dizinin orjinali olan Doctor Foster'de olduğu gibi Sadakatsiz'de de bu karakterin dizideki hikayesi sona erdi.

Eren Vurdem sosyal medya hesabından da veda paylaşımı yaptı.