Sadaka kutusunun çalınma anı güvenlik kamerasında

Ersan SAN-Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) - FATİH\'te bir markete giren hırsız sadaka kutusunu çaldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü öğle saatlerinde Fatih\'te bir markette yaşandı. Hırsız, marketin dışındaki dolaptan içecek alıp içeri girdi. İş yeri sahibinin dalgınlığından yararlanan hırsız, hem içeceğin parasını ödemedi, hem de tezgahta bulunan sadaka kutusunu çalıp kayıplara karıştı. Bir süre sonra sadaka kutusunun yerinde olmadığını gören market sahibi Şerafettin Akpınar, durumu polise bildirdi. Polis, yardım paralarının bulunduğu kutuyu çalan hırsızı arıyor.

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