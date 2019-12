Saçtan yaptığı elbiseyle dünya 1.'si oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kuaförlük yapan Hüseyin Özçelik, 6 kilogram saç kullanarak yaptığı elbiseyle Dünya Kuaförler Yarışması'nda birinci oldu.



Marmaris'te 32 yıldır kuaförlük yapan Özçelik, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yapılan ve 33 ülkenin katıldığı yarışmada saç tellerinden yaptığı elbiseyle tasarım dalında birinciliği elde etti.



Yarışmanın ardından döndüğü Marmaris'te basın toplantısı düzenleyerek elbisesini tanıtan Özçelik, "Her zaman mesleğimi çok sevdim. Meslek hayatımda hep değişiklikler aradım" dedi.



Uluslararası yarışmalara katılmak istediğini ve sonunda bunu başardığını anlatan Özçelik, "İlk olarak 4 yıl önce Ukrayna'da yapılan dünya kuaförler yarışmasına katıldım ve orada fantezi topuz dalında ikinci oldum. Daha sonra çeşitli ülkelerde yarışarak dereceler aldım. Bu yarışmada ise saçı kıyafete taşıyarak yarışmak istedik. Yanımdaki elemanlarla birlikte 3 gün, gece gündüz

çalışarak elbiseyi bitirdik" diye konuştu.



Yarışmaya hazırlanırken ve tasarımlarını yaparken en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade eden Özçelik, birlikte çalıştığı arkadaşlarından da fikirler aldığını söyledi.



Elbiseye her ülkeden bir halka



Elbisenin tasarımını Marmaris'in geçmişinden yola çıkarak yaptığını anlatan kuaför Hüseyin Özçelik, şunları kaydetti:



"Marmaris'in tarihine bakarsanız, insanlar denizcilikten geldiği için sürekli ağ örmüşler. İnsan saçından ağ örgü tasarladım ve kıyafet yaptım. Bu kıyafete her gittiği yerde, değişik ülkelerdeki meslektaşlarımız saçlardan birer halka takacak. Bu halkalardan oluşacak zincirle dünyayı bir birine bağlayacağız. Şu ana kadar 3 ülkeden kuaför, saçtan halka taktı. Ekim ayında 33 ülkeden farklı meslektaşlarım da elbiseye halka takacak. Ayrıca yarışmada bu fikrimiz ve kıyafetimiz büyük ilgi topladı."



Gelecek yıl ekim ayında Paris'te yapılacak bir organizasyonda ülke şovu yapma daveti aldığını açıklayan Özçelik, bu organizasyona 2 ya da 3 kıyafetle katılmayı düşündüğünü ve Türkiye ile Marmaris'i saçtan yaptığı kıyafetlerle tanıtmayı hedeflediğini dile getirdi.



Hadise giyerse hadise olur



Saç tellerinden yaptığı elbiseyi, Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi temsil edecek olan şarkıcı Hadise'nin giymesini çok istediğini belirten Hüseyin Özçelik, "Hadise yarışmada bu elbiseyi giyerek sahneye çıkıp o hareketli şarkısını söylerse bence dünya çapında bir hadise olur" diye konuştu.



Özçelik, Hadise'den talep gelmesi durumunda elbiseyi hediye edebileceğini ifade ederek, bunun kendisi ve tüm kuaförler için gurur kaynağı olacağını vurguladı.

Paris ve Kiev'de önceki yıllar düzenlenen yarışmalarda dünya ikinciliği ve üçüncülüğü gibi dereceleri bulunan Özçelik, en büyük hayalinin ise 2010 yılında Dünya Kuaförler Yarışması'nın Marmaris'te yapılması olduğunu belirtti. (aa)