Saçlarınız sıcak suyu da plastik tarağı da sevmez

Daha bakımlı ve sağlıklı saçlara sahip olmak için, yıkarken onları uzun uzun durulayın. Bakım kremlerini sadece saçlarınızın ucuna sürün ve onları mutlaka ahşap, el yapımı bir tarakla tarayın.



Etkileyici ve sağlıklı saçlara kavuşmak için yapmanız gerekenler çok basit. İşte 5 maddede hayallerinizi süsleyen saçlara kavuşmanın yolları:



1- Saçlarınız çok kuruysa; şampuanı sadece ıslak saçın diplerine dağıtın ve hafifçe yedirin. Durularken incelerek saçın içinden akacak olan şampuan, saçları temizlemek için yeterlidir. Böylece saçlarınızın biraz daha kurumasını önlersiniz.



2- Şampuanladıktan sonra saçlarınızı iyice durulayın. Eğer başınızda şampuan artığı kalırsa, saçlarınız matlaşır ve kurur. Şampuanlamak için harcadığınız sürenin üç misli süreyi durulamak için kullanın. Saçlarınızın durulandıktan sonra gıcırdar gibi olması gerekiyor.



En iyisi soğuk su



3- Saçlarınızı ılık su ile durulayın. Saçlar, çok sıcak suyu sevmezler. Ilık su, saçların zarar görmemesi için idealdir. Hatta başarabilenler, saçlarını soğuk su ile yıkamalıdır. Soğuk su, saçların parlamasını sağlar.



4- Islak saçlar, hafifçe şiştikleri için çabuk kırılabilirler. Taramak için ayrık dişli, kauçuk veya ahşaptan, el yapımı bir tarak kullanın. Ucuz plastik tarakları tercih etmeyin.



5- Her gün yıkanan saçların daha çabuk yağlandığıyla ilgili masalları unutun. Eğer kendinizi daha bakımlı hissedecekseniz, her gün duş alabilirsiniz. Önemli olan, yumuşak bir şampuan kullanmanız. Şampuanı saçınızda bekletmeyin ve hemen yıkayın.



6- Saç kremini, saçın aşağı sarkan kısımlarına ve uçlarına sürün. Saç diplerindeki ilk üç santime gelmemesini sağlayın.



7- Omega-6 yağ asitleri gibi lipit ve seramit içeren ürünler; saç lifleri içindeki çatlakları doldurdukları için saçların kırılmasını önler.

