Saçların dökülmesini artıran 9 yanlış

Saçları temizlemek için şampuan yerine sabun kullanmak veya şampuanı iyice köpürtmek, dökülmemesi için sık sık kestirmek saçların mat ve yıpranmış görünmesine neden olan ve dökülmeyi artıran yanlışların başında geliyor.

Mynet’te yer alan habere göre, sağlıklı saçlara sahip olmak için kulaktan dolma veya uzmanlar tarafından tavsiye edilmemiş yöntemlerden kaçınmak gerekiyor. Saç bakımı hakkında doğru bilinen yanlışlar, saçların matlaşmasına, kırılmasına ve çok daha önemlisi ise dökülmesine neden olabiliyor. Peki hangi bilgilerimiz doğru hangileri hurafe? Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Selda Yıldırım Tar, saç bakımı hakkında toplumda doğru sanılan 9 hatalı uygulamayı anlattı:

1) Şampuan yerine sabun kullanmak daha sağlıklı

Doğrusu: Bazılarımız saçlarını yıkamak için doğal olması nedeniyle şampuan yerine sabun tercih ediyor. Oysa ki saçları sabunla yıkamanın şampuana karşı bir üstünlüğü yok. Hatta tam tersi şampuanlar sabuna göre saç derisinin ph’ına ve saç tellerinin yapısına göre formüle edilen maddelerden oluştukları için sık kullanım açısından daha uygun olabiliyor. Tabii ki doğal içeriğe sahip olan sabunlar, örneğin zeytinyağlı olanlar kimyasal maddeler içermedikleri için sağlıklılar. Ancak burada önemli olan sabunun saçlı deriniz ve kökleriniz için uygun içeriğe sahip olup olmadığı. Saç yapınız için uygun olmayan sabun kullanımı doğal olsa da, saç kökleri ve saçlı derinizde egzama, kaşıntı ile saç dökülmesine yol açabiliyor.

2) Saçları yıkamamak sağlıklı bir yaklaşım

Doğrusu: Her gün veya sıkça saç yıkanması zararlı olabiliyor. Saç derisinin, tüm cildimiz gibi kendine özgü koruyucu bir florası var. Sık yıkamak saçlı derinin koruyucu lipid tabakasını bozarak saç derisinin kurumasına, saçın nemini kaybederek kırılmaya yatkın hale gelmesine ve saç dökülmesine neden olabiliyor. Ancak saçı uzun süre yıkamamak da sanılanın aksine hiç sağlıklı değil. Çünkü dış ortamdan saçımıza yapışan toz ve kir gibi maddeler saçların sağlıklı yapısını bozarak donuk ve mat görünmesine, zor şekillenmesine ve koparak dökülmelere yol açabiliyor. En sağlıklısı yağlı saç yapısına sahip kişilerin gün aşırı; kuru saç yapısına sahip olanların ise saçlarını daha az sıklıkla yıkamaları.

3) Saç toplamak saç dökülmesini azaltıyor

Doğrusu: Tam tersi saçlara aşırı fiziksel zorlama uygulamamak gerekiyor. Gündelik hayatta saçların arkaya doğru sıkı şekilde at kuyruğu yapılarak toplanması; bir süre sonra traksiyon alopesisi denilen saç dökülmesine yol açıyor. Özellikle annelerin kız çocuklarının saçlarını renkli lastik tokalarla süslemek için sıkı şekilde toplamaları, çocukluk çağındaki saç dökülmesinin önemli sebeplerinden birini oluşturuyor.

4) Sık sık veya saçı kısa kestirmek saç çıkışını hızlandırıyor

Doğrusu: Toplumdaki yaygın inanışın aksine sık sık saç kestirmek ya da saçı kısa kestirmek saç çıkışını hızlandırmıyor. Bunun nedeni ise dökülmenin genetik, metabolik veya saç kökünü ilgilendiren sorunlarla ilgili olarak ortaya çıkması. O nedenle saç kestirmenin saç dökülmesini önlemek yönünde bir etkisi yok. Ancak saç uçlarındaki kırıkların kesilmesinin saçların daha sağlıklı görünmesini sağladığı da doğru.

5) İyi temizlenmesi için saçlar sıcak suyla yıkanmalı

Doğrusu: Saçları yıkarken temiz olması için sıcak su kullanmak doğru bir yaklaşım değil. Sıcak su sanılanın aksine saçlı deriyi kurutuyor, yıpratıyor, kaşınma ve pullanma sorununa neden oluyor. Sağlıklı olmaları için saçların ılık suyla yıkanması gerekiyor.

6) Aynı şampuanı kullanmanın bir sakıncası yok

Doğrusu: Saç bakımında en çok yapılan hatalardan biri de, evde ortak kullanım için alınmış olan şampuanlar. Aslında herkesin saçlı derisi ve saçları farklı özellikte oluyor. Dolayısıyla yağlı saçlarda yağlanmayı baskılayıcı şampuan kullanımı gerekirken, kuru saçlarda ise nemlendirici içeriği olanlar fayda sağlıyor. Yanlış şampuan kullanımı saç derisinin yapısını bozarak, saçın yıpranmasını, dolayısıyla dökülmesini tetikliyor.

7) Çok köpürmeyen şampuan iyi temizlemez

Doğrusu: Sanılanın aksine şampuanın bol köpürmesi saçı daha iyi temizleyeceği anlamına gelmiyor. Hatta tam aksine şampuanın bol köpürmesi, içeriğindeki zararlı kimyasal maddenin daha fazla olduğu anlamına geliyor. Aslında bitkisel içerikli olan doğal şampuanlar çok fazla köpürmeden de saçlarınızı temizleyebiliyor. Bu nedenle şampuan seçerken, köpük köpük kabaran, mis kokulu ve aromalı olanlar yerine, bitki özü bakımından zengin, vitamin içeren şampuanları tercih etmenizde fayda var.

8) Saç kremleri saçı döker

Doğrusu: Saç kremlerinin kimyasal özellikleri saç tellerinin yapısına uygun şekilde üretiliyor. Bu nedenle doğru uygulanan kremler dökülmeye yol açmıyor, tam aksine saç tellerini onarıyor. Saç kreminin faydalı olması içinse saç köklerine değil, özellikle saç uçlarına uygulamak daha doğru bir yaklaşım.

9) Şapka takmak saçları döküyor

Doğrusu: Her mevsim kullanılan şapkalar başımızı soğuk, sıcak, güneş ışığı, rüzgar, hava kirliği ve diğer çevresel etkenlerden koruyor. Bu nedenle “şapka takmak saçları döker” düşüncesi kesinlikle yanlış. Ancak çok dar seçilen şapkalar saçlı deride kan dolaşımını yavaşlatıyor ve bunun sonucunda saçların oksijenlenmesini azaltıyor. Dolayısıyla kan dolaşımını engellemeyen ve sentetik olmayan şapka ya da berelerin tercih edilmesi gerekiyor.