Saçlara bakım zamanı!

Asil topuz



Su dalgası

Modern ve asi

Zarif atkuyruğu

Sezonun ilgi çeken modelleriyle baş döndürmeye hazır olun. Kuaförden çıkmışsınız izlenimi veren modelleri sizler için derledik.Yukarıda gördüğünüz bu asil topuzu uygulamak son derece basit. Volüm sağlayanbir şampuanla saçı yıkadıktan sonra fırça yardımıyla düz kurutun. Saçlarınızı gergin birşekilde ucu kancalı bir lastik tokayla toplayın. Elinizi bigudi gibi düşünün veatkuyruğunu elinize dolayın. Topuzu friketeler yardımıyla alttan sabitleyin. Kulakhizasına gelen yan bölümleri hafifçe açın ve yine friketelerle tutturun. Spreyle sabitleyin.Saçlarınıza hafif su dalgası efektini vermek için öncelikle elektriklenmeyi önleyen bir şampuanla yıkayın. Fön makinesiyle kurutmadan önce köpük sürün. İri bir fırça tarakla saçınıza fön çekin. Göz hizasından başlayarak saçlarınızı maşaya bir tur sarın. Bir maşa boyu ara verin ve tekrar sarın. Maşa yerine orta boy fırça tarakla da aynı etkiyi sağlayabilirsiniz. Son olarak sprey sıkın.Kısa kesimli saçlarınıza biraz hava katmak istiyorsanız, bu model tam size göreolabilir. Uygun bir şampuanla saçınızı yıkayın. Temiz saçlarınızı kurutmadan önce kâkül bölümü hariç tüm saçınıza bol miktarda sert jöle uygulayın. Bigo aparatlı bir kurutmamakinesiyle saçlarınızı kurutun. Kaküllerinizi iri fön fırçasıyla içe doğru gevşek bir şekilde sarıp kurutun. Saçspreyi sıkarak işlemi tamamlayın.Hacim veren bir şampuanla saçlarınızı yıkadıktan sonra ister bigudiyle sarıp bekleyin ister fön fırçasıyla doğal dalgalar yaratın. Tercihiniz fırçaysa, saçlarınızı tutamlara ayırın. Orta kalınlıkta fırçaları saç diplerine kadar sarıp sıcak fön tutun. Tümü bitince kanca uçlu lastik tokayla gevşek bir atkuyruğu yapın. Şakaklardan ince birer tutamı maşayla kıvırın. Parlaklık veren bir spreyle son noktayı koyun.