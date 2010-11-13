Sacit Onan hayatını kaybetti

T24 - Yönetmen, şair ve seslendirme sanatçısı Sacit Onan, İstanbul'da vefat etti.







Sacit Onan Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Onan'ın cenaze töreninin nerede ve ne zaman yapılacağının daha sonra belirleneceği öğrenildi.

İstanbul'da 1945 yılında doğan Onan, sanat hayatına 1962 yılında tiyatro ve sinema çalışmalarıyla başladı. İstanbul Şehir Tiyatrosu aktör ve yönetmenlerinden merhum Sami Ayanoğlu'nun gözetiminde dublaj sanatçısı olarak ilk filmini seslendiren Onan, Türk sinemasında 4 yıl yönetmen asistanlığı ve özel tiyatro oyunculuğu yaptı.

1971 yılında açılan sınavı kazanarak TRT'de kadrolu spiker ve redaktör olarak görev alan Onan, o yılların yabancı belgesellerinden ''Savaşan Dünya'', ''Kaptan Cousteau'' ve ''İpek Yolu'', yerli yapımlardan ise ''Toprak ve İnsan'', ''Keçenin Teri'', ''Fırat'ın Türküsü'', ''Su ile Gelen Kültür'', ''Karadeniz'den Çeşitlemeler'' isimli yapıtlara ses verdi.

Onan, ''Kır Yoksullarının Türküsü'', ''Madenlerin Devletleştirilmesi'', ''Balyanın Taşı Toprağı Kurşun'' ve ''Güney Antalya Projesi-Yasak Deniz'' gibi sosyal içerikli belgesellerde hem seslendiren hem de yönetmen olarak çalıştı. 1975 ve 1991 yıllarında siyasi propaganda filmlerinin yapım ve yönetmenliği ile birlikte seslendirme çalışmalarını üstlenen Onan, başarılı reklamlara imza attı.

Bugüne kadar reklam filmi yapım ve yönetmenliğinin yanı sıra reklam filmleri seslendirme çalışmalarını da yürüten Sacit Onan, ilk kez profesyonel olarak ''Yere Düşen Yıldızlar'' adlı Filistin şiirleri albümüne imza attı. Onan, 2004-2009 yılları arasında birçok radyoda ''Su Tadında'' adlı şiir programı ve yorumculuğu yaptı.



