Saçınızı her gün yıkamayın

Kadınlarda; “yaygın” ve “erkek tipi” olmak üzere iki tip saç dökülmesi görülüyor.



Erkek tipi saç dökülmesinde, başın üst kısımlarında seyrelme oluyor. Bu tip dökülme genellikle yumurtalık kistleri, hormonal bozukluklar ve böbreküstü bezi büyümeleri sonucu oluşuyor.



Saç, vücut sağlığının barometresi



Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Figen Akın, kullanılan ilaçlardan beslenme alışkanlıklarına kadar pek çok faktörün saç dökülmesi üzerinde etkili olabileceğini belirterek şu bilgileri verdi:



“Saç, vücut sağlığının barometresidir. Saç dökülmesinin yaygın nedenleri arasında bazı ilaçların yanı sıra radyasyon ve kemoterapi gibi kimyasal maddelere maruz kalınması yer alıyor. Hormonal nedenlerle yapılan sıkı diyetler ve hızlı kilo kaybı gibi beslenme faktörleri, anemi, gebelik, ateşli hastalıklar da saç dökülmelerinde etkili oluyor. Vitamin ve özellikle çinko ve selenyum gibi mineral eksiklikleri, yaşlılık, tiroid ve bağışıklık sistemi hastalıkları, yaygın veya bölgesel deri hastalıkları, psikolojik veya fiziksel stres gibi nedenler de saç dökülmelerine yol açıyor.



Sık yıkamak dengeyi bozar



Dr. Figen Akın saç dökülmesini önlemek için önce buna neden olan hastalıkların tedavi edilmesi gerektiğini söyleyerek saçın her gün yıkanmasının doğru olmadığına dikkat çekiyor:

“Saç dökülmesini önlemek için öncelikle altta yatan hastalıkların tedavi edilmesi gerek. Bunun dışında beslenme alışkanlıklarına, özellikle proteinden zengin, karbonhidrattan fakir beslenmeye, yeşil sebze, süt, yumurta, baklagiller tüketimine dikkat edilmeli.

Saça mümkün olduğu kadar boya, jöle, fön gibi uygulamalar yapılmamalı. Kışın soğuğa yazın güneşe karşı önlem alınmalı.



Saçı her gün yıkamak doğru değil. İki - üç günde bir Ph değeri 5,5 olan şampuanlarla yıkamak yeterli. Saçı sık yıkamak saçın yağ dengesini bozar. Eğer bunlara dikkat edilirse zaten saç dökülmesi de en aza indirilir.”

