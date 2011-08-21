T24 - Çukurca karayolunda PKK'lıların düzenlediği saldırıda şehit düşen askerlerden Uzman Çavuş Erhan Ar'ın cesedinin bulunmamasına tepki gösteren eşi Ayşegül Ar, "Eşimin saçının bir teli de olsa bulunsun. Eşimin bir mezarı olsun" dedi.







Ankara Adli Tıp Morgu'nda bulunan cenazenin DNA testi tutmadığı için şehit Uzman Çavuş Erhan Arı'ya ait olmadığının açıklanması ve cenaze töreninin son anda iptal edilmesi Yozgat'ın Yerköy İlçesi'nde oturan yakınlarını ikinci kez yıktı.



Başta şehit oğullarının bayrağa sarılı tabutunu bekleyen Medine ve Mustafa Ar çifti olmak üzere şehit eşi Ayşegül, acılarının ikiye katlandığını söyledi. Eşinin cenazesinin ortada olmamasının acısını artırdığını söyleyen Ayşegül Ar, "Gidip dua edecek bir mezarı bile yok. Eşimin bir tel saçı da olsa bulunsun. Zap suyuna düştüğü söyleniyor. Zap suyunun döküldüğü yere kadar gidilip aransın" dedi.

"Dimdik ayaktayım ağlamıyorum"



Dimdik ayakta olduğunu ve ağlamadığını söyleyen şehidin eşi Ayşegül Ar, şunları söyledi:



"Ağlayıp da o kaleşleri sevindirmiyecem. Ancak,eşim bulunana kadar 'vatana sağolsun' demiyeceğim. Şehidim arkasında 2 çocuk bıraktı. Şimdi ben çocuklarımı götüreceğim onlara 'Burada şehit babanız yatıyor' diyeceğim bir mezarı olsun. Çocuklarım da şehit babalarıyla gurur duysun. Bir parçacık da olsa cesedi niye bulunmuyor? Suya düştü, mayın nedeniyle parçalandı diyorlar. Ne olursa olsun saçının bir telli de olsa ben eşimi istiyorum. Ölü ya da diri ne olursa olsun bana eşimi getirsinler."



Şehidin çocukları 6 yaşındaki Mustafa ve 4 yaşındaki Yaren, anneleriyle birlikte gözyaşları dökerken, şehidin annesi Medine Ar, "Bana yavrumu, ciğerimi, anasının kuzusunu getirsinler" diyerek feryat etti. Bu arada ayakta durmakta güçlük çeken ve destekle yürüyebilen şehidin babası Mustafa Ar ise oğlunun cenazesini istediklerini ve oğlunun tabutuna sarılıp, onu son yolculuğuna uğurlamak istediğini söyledi.

DNA tutmamıştı



Ankara Adli Tıp Kurumu'nda bulunan cesette yapılan DNA incelemesinde Uzman Çavuş Erhan Ar'a ait herhangi bir bulguya rastlanılmadı. Bu nedenle dünkü cenaze töreni iptal edildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'nda bulunan ve DNA testiyle şehit uzman çavuş Erhan Ar'a ait olmadığı belirlenen cenazenin kime ait olduğunun saptanması için Çukurca'daki hain saldırıda şehit düşen Binbaşı Yavuz Başayar dışındaki 6 şehidin yakınlarından DNA örnekleri alınacağı belirtilmişti. Böylece hem Adli Tıp'ta bekleyen cenazenin kime ait olduğu, hem de uzman çavuş Erhan Ar'ın yanlışlıkla mı toprağa verildiği, yoksa kayıp mı olduğu ortaya çıkacak.