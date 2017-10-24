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Saçından 33 paket eroin çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da, polisin şüphe üzerine aradığı 22 yaşındaki Sevil Soydan'ın saçlarının arasında tokalarla tutturulmuş, birer içimlik, 33 paket eroin ele geçilirdi

24 Ekim 2017 19:20

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da, polisin şüphe üzerine aradığı 22 yaşındaki Sevil Soydan\'ın saçlarının arasında tokalarla tutturulmuş, birer içimlik, 33 paket eroin ele geçilirdi.
Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ne bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi\'nde meydana geldi. Motosikletli yunus timleri, otobüs durağında bekleyen Sevil Soydan\'ın hareketlerinden şüphelenip, üst araması yaptı. Aramada, genç kadının saçlarının arasına tel tokayla tuturulmuş birer içimlik, 33 paket eroin ele geçirildi. Soydan\'ın eroin sattığı belirlendi.
Gözaltına alınan Sevil Soydan, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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