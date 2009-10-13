Saçı kepeklenen polis, sahte şampuan çetesini çökertti

İstanbul Emniyet'i uyuşturucu ve korsan yayınla mücadeleden sonra ilginç bir operasyona daha imza attı.



Bir polis memurunun aldığı promosyonlu şampuandan saçının kepeklenmesi sonucu şüphelenmesiyle başlatılan çalışmada, başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Diyarbakır'ın da bulunduğu 16 ilde ünlü deterjan ve şampuan markalarının sahtelerini üreten 217 adrese baskın düzenlendi. 132'si İstanbul'da yapılan baskınlarda kamyonlar dolusu sahte deterjan, sabun, şampuan, çocuk bezi ve çay ele geçirildi. Türkiye'ye yayılan şebekeye, İstanbul Başakşehir ilçesine bağlı Altınşehir'de imalathanesi olan Mehmet Ali K. ile Kürşat K.'nin liderlik ettiği bildirildi. Şebekenin yaklaşık 10 milyon dolarlık vurgun yaptığı ileri sürülürken, çete liderleriyle birlikte 46 kişi (2'si Romanyalı) gözaltına alındı.



Polis memurunun şüphesiyle harekete geçen ekipler, 3 aylık takibin ardından sahtecilerin birçok market zinciri, toptancı ve büyük mağazaya satış yaptığını belirledi. Romanya ile bağlantılı çalışan örgütün 10 yıldır bu işi yaptığı, hatta çete lideri Mehmet Ali K.'nin kazandığı paralarla bu ülkede bir çiftlik aldığı iddia edildi. İstanbul'daki baskınlardan birinde Romanya'ya gönderilmek üzere hazırlanmış 2 TIR dolusu deterjana (13 ton) el koyuldu. Deterjanların Romanya'da paketlenerek yurtdışındaki ülkelerde ve Türkiye'de satılacağı bildirildi. Ümraniye'de bir eve düzenlenen baskında ise zanlıların terasta düşük kaliteli deterjanları, içine tuz ve un katıp ünlü markaların paketlerine koyarak satışa sunduğu tespit edildi. Blendax, Head&Shoulders, Pantene, Ariel, Calgon, Omo, Prima, Orkid gibi ünlü markaların sahtelerine el konuldu. İmalathanelerdeki aramalarda dolum makineleri, ünlü marka ambalajları, koliler dolusu barkod ele geçirildi. Çete liderleri hakkında daha önce marka taklidinden işlem yapıldığı ancak 2008'deki yasa değişikliğiyle markaların bireysel şikâyetleri olmadığı için ceza almadıkları öğrenildi.