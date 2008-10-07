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Politika

Saçan’ın gizli belgesi Küçük’ün evinde çıktı

Eski İstanbul Organize Şube Müdürü Saçan’ın görev yaptığı dönemde Tuncay Güney ve Veli Küçük ile ilgili Savcılığa sunduğu rapor Küç&u

07 Ekim 2008 03:00

Ergenekon tutuklusu eski İstanbul Organize Şube Müdürü Adil Serdar Saçan’ın görev yaptığı dönemde Tuncay Güney ve Veli Küçük ile ilgili hazırlayıp Savcılığa verdiği rapor, Veli Küçük’ün evinde çıktı.

Küçük’ün evinde Adil Serdar Saçan imzalı olan ve Tuncay Güney hakkında hazırlanan 15 Mart 2001 tarihli çok gizli ibareli evrak ile dönemin İstanbul DGM Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Cengiz Engin tarafından 16 Mart 2001 tarihini taşıyan ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne gönderilen konuyla ilgili çok gizli ibareli talimat yazısı bulundu.

Savcı şaşırdı

Sadece savcıda ve talepte bulunan emniyet müdüründe bulunması gereken çok gizli belgenin Küçük’ün evinde çıkması savcıyı da şaşırttı. Savcılar hazırladıkları iddianamede, bu hususa vurgu yaparak ‘sadece ilgililerinde bulunması gereken bu resmi belgelerin örgüt mensuplarınca elde edilmesi ise örgütün faaliyet alanlarını da göstermesi bakımından oldukça dikkat çekicidir’ dedi.

Ergenekon iddianamesinde, Veli Küçük’ün evinde ele geçirilen gizli belgelerle ilgili olarak yapılan sorgulamasında belgeleri ne amaçla evinde bulundurduğunu izah edemediği ifade edildi.

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