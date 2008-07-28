Saça muz, yüze yeşil çay

Güzel ve pürüzsüz bir cilde nasıl kavuşurum diyorsanız işte size önemli ipuçları.



Yağlı ciltler için yumurta, şeftali, yoğurt



■ Yumurta akı maskesi: Yumurta akını iyice çırptıktan sonra içine bir çay kaşığı limon suyu koyun ve bekletmeden yüzünüze, boynunuza sürün



■ Şeftali maskesi: Tüylü bir şeftaliyi mutfak robotundan geçirip maske olarak kullanın



■ Yoğurt maskesi: 1 tatlı kaşığı sade yoğurdu, arpa unu ile karıştırıp maskemizi hazırlayabiliriz



Yazın cildimiz zorlanıyor. Sıcak, güneş, ter, bir yandan cildimizi yıpratıyor, bir yandan da insanın canı hiçbir şey yapmak istemiyor. Bazen, “Nasıl olsa yeniden terleyeceğim” diyerek nemlendirici bile sürmekten vazgeçiyoruz.



Öte yandan hafta sonu programlarının peşinde koşmaktan, cilt bakımına zamanımız kalmıyor. Zaten güzellik merkezleri havalar ısındıktan sonra tedavilere ara veriyorlar. Hâlbuki yaz aylarında da cildimiz bakım istiyor. Malum en küçük bir tahriş, güneşle karşılaşınca lekelere dönüşüyor.



Klimalı ortamlar cildi kurutur



Sıcak hava genel olarak metabolizmayı hızlandırır. Artan metabolizma yağ ve ter bezlerini harekete geçirir. Hava hem sıcak hem kuru olduğunda hücrelerdeki suyun buharlaşmasına neden olur. Yazın kaçışı olmayan klimalı ortamlar ise genellikle hava ile birlikte cildimizi de kurutur. Sonuçta cildimizin dengesi bozulur. Zaten yazın bakım ürünlerini pek etkin bir şekilde kullanamayız. Terle, suyla, yüzümüzü yıkadıkça sürekli akıp giderler. Kış aylarında cildimizin nemlendiriciye daha fazla ihtiyacı olur. Esasen yazın güneşten koruyucuları n sağladığı nem genellikle yeterlidir.



Yazın cildimiz için yapabileceğimiz en iyi şeyleri sıralamam gerekirse, şöyle özetleyebilirim:

■ Cildi temiz tutmak

■ Güneşten koruyucu kullanmak

■ Az makyaj yapmak

■ Bol bol sebze ve meyve yemek, antioksidanlar almak

■ Su içmek!



Maskenizi kendiniz hazırlayın



Yazın tahriş edici cilt bakımları yaptıramayız ama her zaman elimizin altında bulunabilen veya kolayca elde edebileceğimiz doğal malzemelerle evde maskeler yapabiliriz. Size tarif edeceğim formüllerin tümü de gayet pratik, hazırlanışı kolay, maliyetleri ucuzdur. Yararları ise tahmin edebileceğinizden daha fazladır.



Bu maskeleri yüzünüze, boynunuza hatta dekoltenize uygulayabilirsiniz. Tümünün içinde yüksek oranda su ile birlikte cildinize yararlı besinler bulunur. Maskeler deri yüzeyine sürülünce hızla buharlaşmaya başlar. Böylece cildinizde serinlik hissi ile birlikte damarlarda kan dolaşımı hızlanır. Maskeyi temizleyince cildimizde hafif bir kızarıklık fark ederiz. Bunun nedeni tahriş değildir, kan dolaşımının hareketlenmesidir. Bu da cildi uyarır ve hafif bir masaj etkisi yapar.



Maske uygulamadan önce... Maske uygulamadan önce cildinizi güzelce temizleyip tonikle silin. Ardından ılık suyla yıkayın ki, cildiniz besinleri emmeye hazır olsun. Sonra yüzünüze, boynunuza ve üst dekoltenize size en uygun olan maskeyi tatbik edin. 20 dakika kadar bekledikten sonra yine ılık suyla yıkayın. Ardından bir nemlendirici sürmeyi ihmal etmeyin.



■ Yağlı ciltlere haftada 2 defa maske yapabilirsiniz.

■ Normal ve kuru ciltler için haftada bir kere yeterlidir.



Kuru ciltler için zeytinyağı katkısı



■ Yumurta sarısı: Yumurtanın sarısını çırptıktan sonra içine birkaç damla elma sirkesi ile birkaç damla zeytinyağı karıştırıp cildinize sürün.

■ Limon maskesi: 1 limonun suyunu sıkıp, yumurtanın sarısı ve az miktarda zeytinyağı ile karıştırıp yüzünüze sürün.

■ Ballı yumurta maskesi: 1 yumurta sarısına 1 yemek kaşığı bal karıştırarak aynı işlemi yapın.



Yorgun ciltler için elmalı, ballı maske



■ Elma maskesi: Bir elmayı çok az su ile kaynatın, hamur haline getirin ve ılık olarak cildinize sürün.

■ Bal maskesi: 2–3 kaşık bal ile 1 kaşık demli çayı karıştırıp ılık halde iken uygulayın. [[]



Kırışıklık için yeşil çay



Yeşil çay cilde sürüldüğünde; deriyi UV ışınlarından ve cilt kanserinden koruyor. Yüzdeki çizgilerin oluşmasını geciktiriyor, ödemleri gideriyor. İki poşet yeşil çayı sıcak suda ıslatıp, altı torbalanan yorgun gözlerinizin üzerine koyarsanız, tüm şişkinliği alır. Bu nedenle son yıllarda birçok kozmetik üründe, yeşil çay özü kullanılıyor. Yeşil çay deri yüzeyine uygulandığında, temel dokuları koruyor ve cildin direncini yükseltiyor.



Saçlarınız için



Özellikle kuru ve hasar görmüş saçlara çok iyi gelir. Çünkü potasyum, A, B ve C vitaminleri açısından oldukça zengindir. Yaz boyunca bu maskeyi, haftada bir uygularsanız, saçlarınız yumuşacık olur, canların ve kolayca açılır. Hacim ve dolgunluk veren, eşsiz bir formüldür. 1 adet ezilmiş muz ile 1 yemek kaşığı balı, pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar karıştırın. Önce saçlarınızı ılık su ile yıkayın ve sonra bu karışımı, masaj yaparak saçlarınıza iyice yedirin. Başınıza sıcak bir havlu sarın ve 20 dakika bekleyin. Ardından saçlarınızı yıkayın



Dökülen saçlar için



Bu maskeyi hazırlamak için, 1 litre kaynamış suya, 100 gram pirinç kabuğunu ekleyin. Yaklaşık 10 dakika kadar dem almasını bekleyin, sonra süzün. Elde ettiğiniz pirinç suyunu yeni yıkadığınız saçlarınıza dökün ve saç diplerinin emmesi için biraz ovalayın. Bu şekilde 20 dakika bekledikten sonra saçınızı hafif bir şampuanla tekrar yıkayın.



Pirinç kabuğunda bol miktarda B vitamini bulunur. Bu nedenle saç dökülmesini önler ve iyileştirir. Temiz saça sürülmesinin nedeni, gözeneklerin açık olması ve kolayca emebilmesidir. Bu maskeyi haftada bir iki kez yapabilirsiniz

(FORMSANTE)

