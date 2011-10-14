Saç şekliniz ruh halinizi yansıtıyor

T24 - Kadınlarda dağınık saç modeli, kendinden emin, özgürlüğüne düşkün bir kadını yansıtırken, tam topuz modelini ise ağırlığını hissettirmek, asaletini göstermek isteyenler tercih ediyor. Arkadan bağlanan saç kadının neşesini, bakımsız saç ise depresyonu işaret edebiliyor.



Türkiye Berberler ve Kuaförler Federasyonu Başkanı Bayram Karakaş, kadınların model seçerken tereddüt ettiğini söyledi.



Karakaş'a göre; ''Saç modelleri insanın ruh hali hakkında bilgi verir. Dağınık saç modeli kendinden emin, özgürlüğüne düşkün bir kadını yansıtırken, genellikle gençler tarafından tercih edilir. Gençler, özgürlüğüne düşkündür. Kısa saçı, daha erkeksi yapıdaki kadınlar kullanır. Tam topuz modeli, ağırlığını hissettirmek, asaletini göstermek, bulunduğu ortamın önemini vurgulamak isteyen kadınlar tarafından tercih edilir. Arka topuz ve ön kısmındaki bir miktar dağınık saç şekli ise genellikle büro gibi kapalı ortamlarda çalışan kadınların modelidir. En rahat saç tipidir. Arkadan bağlanan saç, kadının neşesini gösterir. Bu model, bazen ilgi beklediğini de anlatabilir.''



Fön çektiren ya da uzun saçlarını kısaltan kadının, hayatının monotonluğundan sıkıldığını, bazı değişiklikler istediğini gösterdiğini belirten Karakaş, ''Bakımsız, düzensiz saçlar, depresyon haline işaret eder. Düz kesim saçlar ise günlük yaşam modelidir'' dedi.



Karakaş, erkekler için fazla bir seçenek bulunmadığını vurgulayarak, ''Dağınık saç modeli, erkeklerde de özgürlük demektir. Kendine güvenen erkekler kullanır. Saçı sakalıyla bütünleşen erkekler, bulundukları ortamın önemini vurgulamak, kendilerini göstermek istiyor demektir. Burada kravat seçimi bile önemlidir'' diye konuştu.



