T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Saç renginin sırrı çözüldü

Bilim insanları, insan saçının renginde 124 genin rol oynadığını belirledi

17 Nisan 2018 22:08

Bilim insanları, insan saçının renginde 124 genin rol oynadığını belirledi.

"Science Daily"nin haberine göre, araştırmacılar, insan saçının rengini belirleyen 124 gen keşfetti.

Araştırmacılar, daha önce bilinmeyen saç rengi genlerini tanımlamak için Avrupa kökenli 300 binden fazla kişinin DNA verilerini analiz etti.

Çalışmada kullanılan veriler, İngiliz BiyoBanka, 23andME ve Uluslararası Görünür Özellikler Genetik Birliği gibi kuruluşlardan elde edildi.

Katılımcıların saç rengini genetik bilgileriyle karşılaştıran araştırmacılar, saç renginin belirlenmesinde 124 genin etkili olduğunu ortaya koydu.

Önceki çalışmalarda, saçın pigmentasyonunu etkilediği tespit edilebilen gen sayısı 100'den azdı.

Bilim insanları, yeni genetik bilginin kişilerin saç rengini daha doğru tahmin etme imkanı sağladığına işaret etti.

İngiltere'deki Kings Collage Üniversitesinden Tim Spector, "Bu çalışma, tıp ve biyolojinin çeşitli alanlarında etkili olacak. Pigmentasyon konusunda bugüne kadar yapılmış en büyük genetik araştırma olarak çalışmamız, cilt kanserinin agresif bir formu olan melanom gibi hastalıkları daha iyi anlamamızı sağlayacak." dedi.

Araştırma, "Nature Genetics" dergisinde yayımlandı.

ETİKETLER

saçsaç rengigen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24