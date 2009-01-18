Saç ektirmek kadınlarda olumlu sonuç vermiyor

Ankara Kuaförler, Güzellik Uzmanları ve Manikürcüler Odası Başkanı Bekir Yiğittürk, saçı dökülen kadınların saç ekimi yaptırmasını, erkeklerde olduğu gibi olumlu sonuç vermediğinden önermediklerini söyledi.



Yiğittürk, yaptığı açıklamada, kadınların en az yüzde 30'unun saçlarında incelme ya da dökülmeden şikâyetçi olduğunu belirtti.



Kadınlarda saç dökülmesinin erkeklerdeki gibi belli özellikler göstermeden, dağınık bir özellik arz ettiğini bildiren Yiğittürk, "Kadınlardaki ön saç çizgisi sabittir ve bu yüzden kadınlarda saç dökülmesi çok az görülür düşüncesi vardır fakat bu yanlıştır" dedi.



Saç dökülmesinin psikolojik etkilerinin kadınları oldukça fazla etkilediğine dikkati çeken Yiğittürk, birçok kadının saçları dökülmeye başladığında, bu durumdan duygusal olarak etkilendiklerini bildirdi. Bu durumun kadınlarda saç dökülmesi ve çok nadir de olsa "kelleşme" görüşünden ileri geldiğini ifade eden Yiğittürk, şunları kaydetti:



"Ayrıca kadınlarda genetik saç dökülmesi tedavisindeki alternatifler sınırlıdır. Tıp bilimi kadınlardaki saç dökülmesine yönelik yeterli çaba göstermemiştir. Kadınlarda dökülen saçlar var olan saçlar ile rahatça kamufle edilebildiğinden, birçok kadın bu durumu tolare edebilmektedir. Bu durumu kimseyle paylaşamamak kendilerini toplumdan soyutlamalarına neden olmaktadır.



Kadınlarda saç dökülmesi kademeli olarak görülür. Özellikle doğum sonrası ve menopoz döneminde ilerleyebilir. Mevsim geçişleri, hormonsal değişiklikler, medikal şartlar ve dış faktörlerin de etkisi vardır."



Kadınlarda saç dökülmesinin birçok durumda genel seyrelme olarak görüldüğünü bildiren Yiğittürk, altta yatan nedenlerin mutlaka konunun uzmanı bir dermatolog tarafından değerlendirilmesini önerdi.



Yaklaşık olarak her 5 kadından biri yaşlılık, hastalık ve menopoz sonrası oluşan hormonal değişiklikler gibi nedenlerle saç dökülmesi yaşadığına işaret eden Yiğittürk, şöyle devam etti:



"Kadınlarda saç dökülmesi erkeklerdeki gibi yama tarzında olmaz. Bunun tersine kadınların saç derisinde yaygın bir dökülme ve incelme meydana gelir. Bu sorunu aşmak için bazı kadınlar peruk ya da postiş tarzı aksesuarlar kullanır.



Bazıları ise saça yüzeysel olarak uygulanan bazı ilaçlar kullanırlar. Bu ilaçların etkileri kişiye göre değişkendir. Fakat genelde yeni saç büyümesini uyarmadan, olan saçların dökülmesini engellemek yönündedir. Saçı dökülen kadınların saç ekimi yaptırmasını, erkeklerde olduğu gibi olumlu sonuç vermediğinden önermiyoruz. Peruk, çıt çıt türü ekleme saç kullanarak daha gür ve dolgun görünüm elde etmek mümkün."



Saç ekimi konusunda yaşadığı yanlış uygulamalar nedeniyle sorun yaşayan kadınların kendilerine başvurarak şikâyetlerini ilettiklerini bildiren Yiğittürk, kadınları doğru tercih yapmaları konusunda uyardı.



Estetik ve plastik cerrahların görüşü



Ankara'da bir saç ekim merkezi yetkilisi Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ferruh Bingül de saç ekiminin kişinin kendine olan güvenini artıran ve toplum içinde daha iyi görünmesini sağlayan bir etkisi olduğunu söyledi.



Saç ekimi için estetik ameliyatlar konusunda uzmanlaşmış, "Estetik ve plastik cerrahi uzmanı"na başvurulmasını öneren Bingül, şunları kaydetti:



"Çünkü bu unvana sahip doktorlar, 6 yıllık tıp eğitiminden sonra 6 yıl daha estetik cerrahi uzmanlık eğitimini alırlar. Bu eğitim sürecinde birçok estetik ameliyata katılmış ve yapmışlardır. Dolayısıyla konusunda uzmanlaşmış iyi bir doktor seçimi ön koşul olmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve Danıştay tarafından yapılan düzenlemeler gereği Türkiye'de saç ekimini sadece Estetik ve Plastik Cerrahi uzmanları cerrahi birimlerde yapabilir. Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı dışında saç ekimi yapılması yasal değildir."



Saç ekim sırasında başın arkasından alınan saç köklerinin genetik olarak dökülmeme özelliğine sahip olduğunu bildiren Bingül, saç kaybı olan bölgelere saç nakli işleminin başarısının bilimsel tabanının da bu temele dayandığını söyledi. Bingül, "Yani ekilen saçlar dökülmez, ömür boyu kalıcıdır" dedi.



Saç dökülmesi konusunda merkezlerine başvuran 10 hastadan 3'ünün kadın olduğunu ifade eden Bingül, uzman kişilerce yapılan saç ekiminde kadınlarda da hiçbir sorunla karşılaşılmadığını anlattı.



Saç toplanan yerlerde yeniden saç çıkmayacağını belirten Bingül, "Saçın arkasında ortalama 40 bin ile 50 bin saç kökü mevcuttur. Ekim sırasında alınacak saç kökü genellikle 2000-5000 kök arasında değişmektedir. Bu miktar başın arkasındaki saç köklerinin yüzde 4-10'na karşılık gelir. Bilimsel çalışmalar saçın yüzde 50'si bile alınsa aynı kozmetik görünüm oluştuğunu göstermiştir.



Dolayısıyla bu miktarda saç kökü alınımı herhangi bir seyrelme ya da saçta bir azalma yaratmaz" diye konuştu.



(AA)