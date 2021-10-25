Saç Dökülmesi Neden Olur? Smile Hair Clinic

Kadın erkek herkeste görülen saç dökülmesi problemi çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak meydana gelebilir ve saç ekimi ihtiyacı duyulur. Özellikle yaşın ilerlemesi genetik yapı veya çevresel etmenlerden kaynaklı olarak saç dökülmeleri oluşur.

Yetişkin bir bireyde günlük 70 ile 100 adet arasında saç dökülmesi normal olarak kabul edilir. Ancak, bunun daha üzerindeki saç dökülmesi sonrasında kellik ve saçlarda seyrelme meydana gelebilir.

Saç dökülmesi yanlış ilaç kullanımı, vitamini eksikliği, stres, yanlış kozmetik ürün kullanımı veya bazı hastalıklardan kaynaklı meydana gelebilir. Bunun yanı sıra emziren veya hamile kadınlarda da saç dökülmesi problemi görülebilir. Saç ekimi sağladığı avantajları ile günümüzde saç dökülmesi problemlerini tedavi ederek kalıcı çözümler sunar

Saç Ekimi

Çeşitli nedenlerden kaynaklı olarak meydana gelen saç dökülmesi problemlerinde en etkili ve kalıcı yöntem saç ekimi işlemleridir. Uzman ve profesyonel kişiler tarafından yapılan saç ekimi sonrasında çok başarılı sonuçlar elde edilir.

Saç ekimi için kişinin ihtiyaçlarına göre farklı yöntemler ve teknikler kullanılır. Oldukça basit ve konforlu bir şekilde gerçekleştirilen saç ekimi deriye yerleştirilen saç kökleri sayesinde yeni saçlar çıkacaktır. Saç ekimi saç bölgesinde kellik veya seyreklik bulunan kişilere uygulanır.

Saç Ekimi Nasıl Yapılır?

Saç ekimi öncesinde işlemi gerçekleştirecek uzman tarafından hastanın saç ekimine uygun olup olmadığı ihtiyaçları ve nasıl bir teknik uygulanacağı ile ilgili detaylı muayene gerçekleştirilir. Saç ekimi için uygun olan kişilerin ense, kol, bacak, göğüs, sırt gibi bölgelerinde alınan kıl kökleri seyrelme ve kellik bulunan bölgelere nakledilir.

Uygulama esnasında kişilerin herhangi bir acı veya ağrı hissetmemesi için saç ekimi öncesinde işlem yapılacak bölgeye lokal anestezi uygulanır. Saç ekimi fiyatları uygulanacak seans sayısına göre farklılık gösterebilir.

Saç Ekimi Kimlere Uygundur?

Saç ekimi 24 yaşını doldurmuş uygulama için genel sağlık durumunda herhangi bir engel bulunmayan herkese uygulanır. Sedef, egzama gibi cilt rahatsızlığı bulunan kişilere saç ekimi yapılmaz. Bunun yanı sıra hamile ve emziren annelere de uzman hekimler tarafından saç ekimi uygulamaları tavsiye edilmez. Diyabet, kanser, tansiyon gibi herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin uygulama öncesinde uzman hekimlerini bilgilendirmeleri gerekir.

Saç Ekimi Temel Aşamaları

Saç ekimi öncesinde işlemi gerçekleştirecek uzman tarafından detaylı muayene gerçekleştirilir. Saç ekimi için uygun olan kişilere hangi teknikler uygulanacağı ve hangi bölgelere uygulama yapılacağı belirlenir. Hastanın herhangi bir ağrı ve acı hissetmemesi için lokal anestezi yapılır. İşlem yapılacak bölge uyuşturulduktan sonra diğer bir aşama greftlerin alınmasıdır.

İşlem yapılacak bölge özel bir sıvı aracılığıyla şişirilir ve böylelikle saç köklerinin daha rahat alınması sağlanır. Saç ekimi için diğer bir aşama kanalların açılmasıdır. Daha önceden uzman hekim tarafından belirlenen bölgelere kanal açılır.

Saç ekiminde diğer bir aşama alınan köklerin açılan kanallara ekilmesi işlemidir. Saç kökleri kanallara yerleştirildikten hasta sonra taburcu edilir.

Saç Ekimi Öncesi

Saç ekimi öncesinde ve sonrasında hastaların bazı noktalara dikkat etmeleri gerekir. Uygulama öncesinde oluşabilecek tüm prosedür hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Sigara, alkol gibi zararlı içecekleri kullanımı bırakılmalıdır.

Şeker, tansiyon gibi kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin uzman hekimlerine uygulama ile ilgili bilgi vermelidir. Saç ekimi öncesinde saç güzelce yıkanmalıdır. Uygulama öncesinde jöle, sprey gibi kozmetik ürünler kullanılmamalıdır.

Saç Ekimi Sonrası

Saç ekimi sonrasında uygulama yapılan bölgede hafif kaşıntı ve ağrı meydana gelebilir. Ancak kesinlikle işlem yapılan bölgeye dokunulmamalıdır. Saç ekimi sonrasında hafif dik bir pozisyonda yatılması gerekir. Uzman hekimin tavsiye ettiği şampuanlar ve kremler kullanılmalıdır. Uygulamadan sonra birkaç gün banyo yapılmamalıdır. Saç ekimi fiyatları uygulanacak seans sayılarına göre değişiklik gösterir.

Saç Ekimi Fiyatları

Saç ekimi fiyatları işlemin gerçekleştirileceği sağlık kliniği ve kliniğin sunduğu hizmetlere göre farklılık gösterebilir. İşlemi gerçekleştirecek uzmanın deneyimli ve profesyonelliği de fiyatlarda farklılık görülmesine sebebiyet verir. Saç ekimi fiyatları ile ilgili güncel ve detaylı bilgi için işlemin gerçekleştirileceği kurum ile bir ön görüşme yapılmalıdır.

https://www.smilehairclinic.com/sac-ekimi/ hakkında bilgi için hemen tıklayın.