Saç dökülmesi hastalık belirtisi mi?

Genetik, hormonal ve ailesel faktörlerin de neden olduğu saç dökülmesinde özellikle kadınların hormon analizleri yaptırması gerekiyor.



Saçlı deride ortaya çıkan bazı dermatolojik hastalıklar, kullanılmakta olan bazı ilaçlar saç dökülmesine neden olabilir.



Saç dökülmesinin bir diğer nedeni ise psikolojik faktörlerdir. Bu faktörler yaygın bir saç dökülmesine neden olabileceği gibi, bazen yoğun bir üzüntü ya da ruhsal travma nedeniyle saçın belli bir bölümünde birden dökülme olur. Halk arasında bu gibi durumlarda o bölgeye sarmısak sürülür, ya da tahriş edici bazı işlemler uygulanır. Bunlar çoğu kez deriye zarar verir.



Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oktay Taşkapan, “Yanlış uygulamalar, saç çıkmasını tamamen engelleyebilir. Saçı dökülenlerin bir dermatoloji uzmanına başvurmasında yarar var” diyor.



Saç dökülmesi için nasıl bir tanı ve tedavi uyguluyorsunuz?

İlk önce saç dökülmesinin tipine göre nedeni saptamaya yönelik araştırmalar yapılmalıdır. Saçlı deride bir dermatolojik hastalık ya da altta yatan bir neden olup olmadığını belirlemek için; eğer yaygın bir dökülme varsa öncelikle kan değerlerine, demir düzeyine ve tiroid testlerine bakıyoruz; hastanın kullandığı ilaçları kontrol ediyoruz. Tüm bu verilerin ışığında tedavi planını hazırlıyoruz. Saç dökülme-sine altta yatan bir hastalık (diyabet, tiroid hastalığı vb.) neden oluyorsa, bu hastalığın tedavisi; bölgesel bir deri hastalığı söz konusu ise ona yönelik losyon, krem, lokal ilaç injeksiyonları ya da ağızdan çeşitli ilaçların kullanılması gündeme gelebiliyor.



Saçlarının dökülmemesi için kişiler ne yapabilir?

Stresten olabildiğince uzak durmalarını, doğru beslenmelerini ve özellikle saçı dökülen hastaların saçlarını çok sık dişli taraklarla taramamalarını, saçlarını çok çekerek ve gererek toplamamalarını öneririm.



Yoğun seyrekleşme ya da bölgesel dökülme olabilir



Saç dökülmesinin kabaca iki çeşidi vardır: Biri saçlı deride yoğun seyrekleşme, diğeri ise bölgesel dökülmelerdir. Genellikle doğumdan birkaç ay sonra başlayıp birkaç ay sonra gerileyen dökülmeler, ruhsal travmalar, ağır ateşli hastalıklar, demir eksikliği anemisi ve tiroid hastalıklarına bağlı seyrekleşmeler ilk grupta yer alır. Bir de (kadınlarda da görülen) “erkek tipi saç dökülmesi” vardır. Burada, saçlar özellikle ön tarafta ve tepe bölgesinde seyrekleşir.