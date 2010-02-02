Saç çıkartıyor ama...

T24-Saç dökülmesine karşı satılan şampuanlar bilinsiz kullanımda yüzde ve vücutta kıllanmaya neden olabiliyor...







Hem yurtiçinde hem yurtdışında muhtelif şampuanlar saç dökülmesine karşı tüketiciye en iyi kolay ve acısız çözüm olarak sunulmakta. Bu ürünlerden bazılarının gerçkten faydalı olduğu ve saç miktarıyla kalitesini arttırdığı doğrudur ancak fiziksel etkisi olan her yöntem gibi bu uygulamanın da yan etkileri vardır.



Amerikan Kozmetik Cerrahi Derneği geçen ay doktorları ve hastaları uyararak saç çıkartan şampuanları kullanırken aynen bebeklerde olduğu gibi sadece başın yıkanmasını, yıkama işleminde şampuanın vücuda gelmemesine dikkat edilmesini önermiştir.



Bu acil nitelikteki bilgi ve uyarının gönderilme sebebi saç çıkartan şampuanların uygulama esnasında, bilhassa da durulanırken yüzünüze ve vücudunuza temas etmeleri halinde kıllanmaya sebep olduğu vakaların tespit edilmesi ve bu vakaların artmasıdır. Amerika ‘da saç çıkartıcı şampuan kullanan hastalarda yüz kıllanmasında çok fazla bir artma gözlenmiştir.



Saç çıkartan bir şampuan kullanıyorsanız saçların durulanma suyunun bile vücutla temas etmemesi konusunda hassas olunmasını tavsiye eden Amerikalı doktorlar ya başın berberlerde olduğu gibi arkaya doğru ya da daha rahat etmek için duş esnasında öne doğru eğilerek yıkanmasının yan etkilerden korunmak için yeterli olacağını söylüyorlar.



Amerika’da bu konuda yakın zamanda çalışmalar yapan Dr. Ziya Şaylan’a göre bu saç çıkartıcı şampuanlar mevcurt incelmiş saçlarda % 45 oranında başarı sağlamalarına rağmen saç dökülmeleri (kellikleri) 2 seneden fazla olanlarda başarılı olmamaktadırlar. Bu hastalarda saç kökleri artık tedaviye cevap veremeyecek kadar zayıflamışlardır.



En son bulgulara göre erkeklerde, sanıldığını gibi erkeklik hormonu fazlalığının saç dökülmesi ile bir ilgisi yoktur. Saç dibinde bulunan bir enzim (DHT) hatalı ise o zaman testesteron seviyesi az bile olsa saçlar dökülmektedir. Geçtiğimiz yüzyılda köselerin saçlarının dökülmemesi erkeklik hormonu eksikliğine bağlanmış ama günümüz bulgularıyla bu hipotez çürütülmüştür.



Uzmanların önerdiği yöntemler arasında kafa derisine masaj yapılarak kan dolaşımının arttırılması saçlarınızı kuvvetlendirdiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ayrıca saçın ömrünü kısaltan boya, jöle gibi kimyasal maddelerden kaçınmak da yine doktorların tavsiyeleri arasındadır.



Dr. Ziya Şaylan’a göre günümüzde kök hücre tedavisi saç çıkartmakta oldukça başarılı olmaktadır. Saç dibine enjekte edilen kök hücreler zayıflamış ve ölmek üzere olan saç köklerini tekrar canlandırmaktadır. Fakat yine de kelliğin 2 seneden fazla bir zamandır mevcut olmaması gerekmektedir