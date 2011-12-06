-Sabuncu gözaltına alındı İSTANBUL (A.A) - 06.12.2011 - Aydınlık gazetesinin sahibi Mehmet Sabuncu'nun evindeki arama tamamlandı. Sabuncu, arama sonrası gözaltına alındı. Sabuncu'nun, Ataşehir İçerenköy Eski Üsküdar Yolu Caddesi Öziş apartmanındaki dairesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde başlatılan arama tamamlandı. Aramanın ardından Sabuncu'yu gözaltına alan ekipler, el koydukları bazı evrakı da emniyete götürdü. Sabuncu'nun emniyete götürülüşü sırasında dışarıda bekleyen İşçi Partili bir grup, çeşitli sloganlar attı. Sabuncu'nun gözaltına alınmasını engellemek isteyen grupla, çevik kuvvet polisleri arasında kısa süreli bir arbede yaşandı. Arbede sırasında rahatsızlanan İşçi Partisi Bayrampaşa İlçe Başkanı İslam İleri, hastaneye götürüldü. Bu arada, aramanın Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı Cihan Kansız tarafından yürütülen ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında yapıldığı ve Sabuncu'nun gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında bugün İstanbul'da 4 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.