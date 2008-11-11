'Sabun köpüğü işler Türk filmini geliştirmez'

Türk sinemasının son dönemde geldiği noktayı değerlendiren ünlü oyuncu Haluk Bilginer, isim vermeden televizyondaki bazı işlerin sinemaya uyarlanmasını eleştirdi...



Geçtiğimiz hafta vizyona giren 'Güneşin Oğlu' filminde Özgü Namal ile oynayan Haluk Bilginer, CNBC-e'deki 'Finans Cafe' programına konuk oldu.



Bilginer, son dönemde Türk sinemasının geldiği noktayla ilgili yaptığı değerlendirmede, nicelikten ziyade niteliğin öne çıktığı bir dönemde olunduğunun altını çizerek, "Bir yılda 8-10 tane film çekiliyor. Baktığınız zaman bu fena bir rakam değil. Ancak, televizyonda yapılan sabun köpüğü işleri perdede gösterirseniz, Türk filmi gelişiyor diyemeyiz. Perdede de artmalı nitelikli işler. Sinema yönetmenlerinin, ışıkçıların, ekiplerin yetişmesi daha iyi oluyor.



Bir film çekilince bir başyapıt çıkmaz ki... Yüzlerce film çekilecek ve o cevheri bulmak için binlerce çakıl taşı ayıklayacaksınız. Yapacak başka bir şey yok" diye konuştu.

Haluk Bilginer, "Türk sinemasında her proje önce Haluk Bilginer'e gider" söylentisini de, "Çok proje, çok senaryo geliyor. Öyle" şeklinde yanıtıyla da doğrulamış oldu.