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Spor

Sabri topun ağzında

Daha önce iki kez kadro dışı kalan, Sabri, son olarak başkan Adnan Polat’ın hışmına uğradı.

14 Nisan 2009 03:00


Daha önce iki kez kadro dışı kalan, dönemin kaptanı Hakan Şükür ile Milli Takım Teknik Direktörü Fatih Terim’in araya girmesiyle affedilen Sabri, son olarak başkan Adnan Polat’ın hışmına uğradı.

Kocaelispor’un 5-2 kazandığı maç sonrası da kadro dışı bırakılan milli oyuncuyu bu kez de Bülent Korkmaz ipten almıştı. Fakat Sabri’nin her türlü uyarıya ve cezalara rağmen saha içindeki agresif tavırları bardağı taşıran son damla oldu.

Fenerbahçe derbisinden sonra Sabri ile görüşen Adnan Polat ve Haldun Üstünel’in, "Futbol oynayacağına herkesle tartışıyorsun" diyerek sert çıktıkları öğrenildi. Yönetim, davranışlarında bir değişiklik olmaması halinde Sabri’yi takımdan uzaklaştıracak.

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