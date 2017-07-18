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Spor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni kulübü belli oldu; sarı-kırmızıdan vazgeçmedi

32 yaşındaki futbolcunun hangi takımı tercih edeceği, sporseverler tarafından merak konusu olmuştu

18 Temmuz 2017 18:21

Tam 15 sezon Galatasaray forması giyen ve takımdan gönderilen Sabri Sarıoğlu, 13 sene aradan sonra Süper Lig'e dönüş yapan Göztepe ile anlaştı. Yıllarca sarı-kırmızılı formayı giyen 32 yaşındaki sağ bek, gönül verdiği renklerden vazgeçemedi.

Hangi takıma gideceği sporseverler tarafından merak konusu olan Sabri, Göztepe ile yıllık 800 bin Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Eski Galatasaraylı oyuncunun adı uzun süre boyunca yine Göztepe ve Galatasaray gibi sarı-kırmızılı renklere sahip olan Kayserispor ile anılmıştı. Eski takım arkadaşı Umut Bulut'un da, Sabri'nin Kayserispor'a transferi için çaba harcadığı ileri sürülmüştü.

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Sabri'nin İzmir ekibine transferinde, eşi Yağmur Sarıoğlu'nun ısrarlarının da etkili olduğu iddia edildi. Özel bir havayolu şirketinde pilot olan Yağmur Sarıoğlu'nun, iş şartları nedeniyle Kayseri'ye gitmeyi reddettiği ve eşini İzmir'de oynamaya ikna ettiği ileri sürüldü. 

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