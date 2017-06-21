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Spor

Sabri Sarıoğlu'nun yeni adresi belli oldu

"Sabri ile görüşmeler yaptık ve bazı prensiplerde mutabık kaldık"

21 Haziran 2017 19:30

Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve ayrıldıktan sonra sarı-kırmızılı camiada jübile yapamadığı için takımına kırgın olduğunu söyleyen Sabri Sarıoğlu, Kayserispor'la transfer görüşmeleri yapıyor.

TRTSpor'un haberine göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un Kulüp Başkanı Erol Bedir, Galatasaray ile yollarını ayıran Sabri Sarıoğlu ile transfer görüşmesi yaptıklarını söyledi.

Erol Bedir, Sabri Sarıoğlu'yla yaptıkları görüşmelerde belli bir aşamaya geldiklerini belirtti.

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Sabri'nin futbol hayatına Kayserispor formasıyla devam etmesini arzuladıklarını vurgulayan Bedir, "Sabri ile görüşmeler yaptık ve bazı prensiplerde mutabık kaldık. Kendisi yarın akşam Kayseri'de olacak ve burada yüz yüze konuşacağız. Şu ana kadar imzalanan bir sözleşme yok ama yarınki görüşme sonucunda her şey netleşecek. Sabri gibi değerli bir oyuncunun kadromuzda olmasından mutlu oluruz." dedi.

Diğer yandan Kayserispor'un takım kaptanı Umut Bulut'un Galatasaray'dan takım arkadaşı Sabri Sarıoğlu'yla görüşmede etkili rol oynadığı öğrenildi.

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