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Sabri Sarıoğlu'nun "Benim" dediği Lamborghini'nin gerçek sahibi ortaya çıktı

Yağmur Sarıoğlu'nun kullandığı Lamborghini, sigara kriziyle gündeme gelmişti

Fotoğraf: Kelebek.com.tr

17 Nisan 2016 14:52

Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu’nun eşine aldığı haberleriyle gündeme gelen Lamborghini, önceki gün İstinye Park’ta görüntülendi. Yağmur Sarıoğlu’nun plakasız olarak kullandığı, haftalar sonra plakası takılan Lamborghini’nin, İstanbul Trafik Şube’de Onuralp Mehmet Kurt üzerine kayıtlı olduğu öğrenildi. Hürriyet'ten Faik Erdemli'nin haberine göre, Kurt son model otomobiliyle geldiği AVM içindeki Zuma’da kız arkadaşıyla yemek yedikten sonra oradan ayrıldı. 

Yağmur Sarıoğlu, Lamborghini’yle ilk kez 6 Mart’ta, Beyoğlu’ndaki Tren Pera’ya giderken görüntülenmişti. O gece arkadaşı Kerimcan Durmaz’ın içinde sigara içmesine izin vermesi nedeniyle, galeri sahibinin otomobili geri aldırdığı ileri sürülmüştü.

Bu haberin gazetelerde çıkmasından iki gün sonra Sabri Sarıoğlu, eşi Yağmur’la Karaköy Mitte çıkışı iddialara yanıt vermiş, “Aracı geri aldırma gibi durum yok. Bu arabanın sahibi benim. Bana ait olanı da kimse benden alamaz” demişti. 

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