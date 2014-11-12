Sabri Sarıoğlu'ndan eşine 890 bin Euro'luk Lamborghini

Galatasaraylı yıldız futbolcu Sabri Sarıoğlu, eşine 890 bin euro'luk Lamborghini Aventador, marka lüks bir otomobil armağan etti.

Önceki gün eşi Yağmur Sarıoğlu'yla Aqua Florya Alışveriş merkezi'nde görüntülenen yıldız futbolcunun eşiyle bindiği son model Lamborghini Aventador marka aracı dikkat çekti.

Takvim'de yer alan habere göre, lüks otomobilin 890 bin euro değerinde olduğu ve bu kırmızı aracı Sabri Sarıoğlu'nun eşine armağan ettiği öğrenildi. Bu arada Galatasaraylı futbolcu, gazetecileri "Lütfen plakamı buzlayın sonra peşime takılıyorlar" diye uyardı.