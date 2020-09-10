Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin'in yeni adresleri belli oldu

Süper Lig'in eski yıldızları Sabri Sarıoğlu, Tolga Zengin ve Abdullah Avcı yeni sezonda yayıncı kanal beIN Sports'un yorumcuları olacak. TRT Spor ekranlarında ise Tümer Metin ve Ali Gültiken'in yanı sıra Ayhan Akman ve Tuncay Şanlı olacak.