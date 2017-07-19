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Spor

Sabri Sarıoğlu Göztepe'de

Spor Toto Süper Lig'in yeni takımlarından Göztepe, Galatasaray'dan ayrılan Sabri Sarıoğlu ile 2 senelik anlaşmaya vardı

19 Temmuz 2017 01:44

Galatasaray ile yollarını ayırmasından sonra hangi takım ile anlaşacağı merak edilen Sabri Sarıoğlu, Süper Lig'in yeni takımı Göztepe ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.

Sabri Sarıoğlu, İzmir temsilcisi için yarın sağlık kontrolünden geçecek.

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk olarak Kayserispor ile görüşen Sabri Sarıoğlu, sarı kırmızılı takım ile anlaşamadı.

Bugün, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile bir görüşme gerçekleştiren Sabri, İzmir ekibi ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Tecrübeli oyuncu, Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi ile yıllık 900 bin euro karşılığında el sıkıştı.

Sabri Sarıoğlu, yarın sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini 2 yıllığına Göztepe'ye bağlayan sözleşmeye imzayı atacak.

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