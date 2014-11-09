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Spor

Sabri Sarıoğlu: Galatasaray'da tek kırgınlığım...

3,5 ay sonra Galatasarayla sahalara dönen Sabri Sarıoğlu, Karabükspor maçının ardından konuştu

09 Kasım 2014 09:41

3.5 ay aradan sonra A takıma dönen Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, "Neden kadro dışı kaldığımı bilmiyorum. Beni üzen de o oldu. Karar hoca tarafından verilmedi. Tek kırgınlığım bir açıklama yapılmaması" dedi.

Galatasaray'da 3 aylık aranın ardından 2 hafta önce A takıma geri dönen ve Karabükspor mücadelesinde de ilk 11'de oynayan Sabri Sarıoğlu, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Neden kadro dışı kaldığını bilmediğini söyleyen Sabri, "Beni de üzen o oldu. İnsan neden olduğunu bilse muhasebesini yapabilirdi. Karar hoca tarafından verilmedi. Ben bunu 3 ay önce sordum ve cevabını alamadım. Tek kırgınlığım bir açıklama yapılmaması idi" dedi.

 

‘G.Saray camiası benim evimdir’

 

Gözleri kızarmış gözüken tecrübeli oyuncu, soyunma odasında bir şey yaşanmadığını belirtirken, "Soyunma odasında bir şey olmadı. Galatasaray camiası benim evimdir. Sıcak kanlı karşıladı herkes beni. Benim Galatasaray için savaşan bir insan olduğumu herkes biliyor. Bundan sonra Galatasaray için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

 

‘Saygı duyarım’

 

Selçuk'un kaptanlığı ile ilgili konuşan Sabri, "Kulübün yöneticileri Selçuk'un kaptan olması ile ilgili bir karar vermiş, saygı duyarım" ifadelerini kullandı.

 

‘Ait olduğum yere geri döndüm’

 

Yeni yönetim ile birlikte takıma döneceğini tahmin ettiğini kaydeden savunmacı, "Abdürrahim abi seçimden 2 hafta önce beni aradı. Beni hep arıyordu ve moralimi bozmamamı, çalışmam gerektiğini, sabretmem gerektiğini söylüyordu. Sağolsun seçimle beraber geri döndüm. Ait olduğum yere geri döndüm" diyerek sözlerini noktaladı.

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