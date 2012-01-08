Sabri sanal alemi salladı

T24 -

Sabri çıktı goller geldi





Sabrisiz istatistikler daha güzel

Sosyal medyayayı sallayan tweetler





Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'ın Samsunspor ile oynadığı maç Sabri Sarıoğlu'nun kariyerinin en ilginç anlarına sahne oldu. Samsun'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 2-0 mağlup durumda kapatan Galatasaray'da fatura Sabri Sarıoğlu'na çıkmıştı ancak ilerleyen dakikalar bir anda rüzgarı tersine çevirdi. Sosyal medya Sabri'nin yaptığı kritik hatalar ile sallanırken; sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim de mücadelenin ikinci yarısına Sabri'yi kenara alarak başladı.Yapılan eleştiri ve yorumları haklı çıkarırcasına Sabri'nin oyundan çıkmasının ardından ikinci yarıda 4 gol birden bulan ve müthiş bir geri dönüşle maçı çeviren Galatasaray'da futbolcuların tamamı büyük bir sevinç yaşadı. Karşılaşmanın ardından da mikro blog sitesi twitter'ın 'Sabri ateşi' sönmedi ve birbirinden ilginç yorumlar ortaya çıktı.Sosyal medyada yapılan yorumların bir kısmında, Galatasaray'ın son 8 haftada aldığı galibiyetler 'Sabri'nin olmamasına' bağlanırken; diğer bir kısmında ise Fatih Terim'in Sabri'yi henüz hazır olmadan Samsunspor karşısında ilk 11'de sahaya sürerek hata yaptığı yönünde oldu.Öte yandan Samsunspor ile Galatasaray arasında oynanan maçtan önce ortaya çıkan istatistikler de dikkatlerden kaçmadı. Sabri Sarıoğlu'nun forma giymediği son 7 maçtan 21 puan çıkartan Galatasaray, aynı zamanda bu 7 maçta da atılan gol sayısı, isabetli şut yüzdesi ve gol pozisyonu ortalaması gibi istatistiklerde de Sabri'nin oynadığı maçlara göre artış sağladı. Son 7 maçta ortaya çıkan istatistikleri destekleyen bir durum da Samsun'da ortaya çıktı. Sabri'nin forma giydiği ilk 45 dakikada kalesinde 2 gol gören ve skor üretemeyen sarı-kırmızılı takım, ikinci 45 dakikada ise 4 gol birden atma başarısı gösterdi.Sabri çıktı mac döndü :) 2-4 oldu+Sabri = -2 ise -Sabri = ? Denkleminde soru isaretini bulunuz...10 tane Halil Sezai gelse de, Galatasaraylı taraftarların Sabri'ye ettiği isyanın yanından geçemez.: Sabri'yi ayakkabı boyasıyla siyahi yapıp, Eboue'nin yerine afrika kupasına göndereydik iyiydi.: Sabri'nin sahalara dönüşünün bilançosu : Samsunspor : 2-0:Galatasaray ilk yarı sonucu...Bugünün tarihini yazın bir kenara! Sabri'nin Samsun'a ayak bastığı günü uzun yıllar kutlayabilirler & Kutlayabiliriz.Sabri'nin sakatlandigi Besiktas macindan sonraki butun maclari kazandigimizi hatirlatmak isterim.Şimdi Sabri'ye sallayanlarla, Sami Yen'de son maçında Hasas Şaş'a sallayanlar aynı kişiler. Hasan Şaş'ı düşünün fazla ileri gitmeyin.Sabri'yi eleştirmem, uzun zamandır sakat ve fizik olarak yüzde 20 hatta. Terim'in tercihi hatalı.Sabri'nin geri döndüğünü duymayan kimse kalmayacak bu hatalardan sonra. Neredesin Eboue reyiz, üşüyoruz!Sabri geri dönmüş.Sabri seni Arkeoloji müzesine bağışlayıp, yılda bir ziyaretine gelmek istiyorum.."Bence Sabri çok iyi futbolcu" - Hiç bir Galatasaraylı.: Fatih Terim "SABIR" yerine "SABRİ"yi çekiyor!: Yapma be Fatih hoca! Çıkarma Sabri reyizi.Aslında Galatasaray Sabri'ye oynadığı değil oynamadığı maclar için prim verse daha kazançlı çıkar :))Sabri gibi önemli bir oyuncuyu sakatlığından sonra kazanmak için gerekirse maçlar, puSabri iyi oyuncu, ama Sabrisiz 7 maç üst üste kazanıp, Sabri'nin forma giydiği ilk maçta 0-2 mağlup duruma düşmek tesadüf olmasa gerek.Ya Sabri çıkar mı hoca ya" - Samsun taraftarı: Sabri' nin varlığı ile yiyilen gol sayısı doğru orantılıdır.(sporx)