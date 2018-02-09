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Spor

Sabri, ligin zirvesine yerleşti

Tecrübeli oyuncu, ligin tüm sağ bek oyuncularını geride bıraktı

09 Şubat 2018 16:35

Göztepe'de forma giyen Sabri Sarıoğlu, ligin en çok isabetli orta açan sağ bek oyuncusu oldu.

Tecrübeli sağ bek; Caiçara, Mariano, Gökhan Gönül, Isla, Pereira gibi yıldızlara fark attı, ligin en isabetli orta yapan sağ beki oldu.

En isabetli orta yapan oyuncu oldu

Fanatik'in haberine göre, 14 yıl formasını giydiği Galatasaray'dan gönderildikten sonra Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'nin yolunu tutan Sabri Sarıoğlu adeta ikinci baharını yaşıyor. İzmir temsilcisindeki performansıyla yeniden milli takıma kadar yükselen, performansıyla takımına çok önemli katkı yapan 33 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'e de damgasını vurmayı başardı. Öyle ki Sabri geride kalan 20 hafta sonunda Süper Lig'in maç başına en fazla isabetli orta yapan oyuncusu olmayı başardı.

Maç başına 1.2 isabetli orta

Galatasaray'da kendisinin yerine transfer edilen Mariano başta olmak üzere Gökhan Gönül, Pereira, Caiçara gibi yıldız sağ beklerin forma giydiği ligde maç başına 1.2'lik isabetli orta yapan Sabri büyük takdir aldı.

ETİKETLER

Sabri SarıoğluGöztepeGalatasaraysağ bekGökhan GönülMarianoCaiçaraIslaPereira

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