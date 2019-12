-SABRİ: İYİ OLAN KAZANSIN VENLO (A.A) - 18.07.2010 - Galatasaraylı futbolcu Sabri Erdoğan, 21 Temmuzda Almanya'nın Mönchengladbach kentinde Fenerbahçe ile oynayacakları maçta iyi olan tarafın kazanmasını istediği söyledi. Sabri İran'ın Pas Hamedan takımına karşı kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, her zaman her maça hazır olduklarını belirterek, ''Fenerbahçe ile Galatasaray olarak ezelden beri rekabet halindeyiz, ancak ebedi dostluğumuz var. Ciddi bir hazırlık maçı. Biz kazanmak için elimizden geleni yapacağız'' dedi. Sarı kırmızılı futbolcu, Hollanda kampının gayet iyi geçtiğini de vurgulayarak, ''Gençlerin takıma uyumu gayet güzel. İyi çalışıyorlar. Çok saygılılar. Takıma büyük katkıları olacağına inanıyorum. Galatasaray bir futbol fabrikası gibi'' diye konuştu. Teknik Direktör Frank Rijkaard'ın kendisine görev verdiği her yerde oynayacağını ifade eden Sabri, ''Keita gittikten sonra sağ açık boşaldı. Ben nerede faydalı olacaksam orada oynamaya hazırım'' ifadelerini kullandı.