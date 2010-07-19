T24 LogoT24 Logo
Spor

SABRİ: İYİ OLAN KAZANSIN VENLO (A.A)

19 Temmuz 2010 01:40

-SABRİ: İYİ OLAN KAZANSIN VENLO (A.A) - 18.07.2010 - Galatasaraylı futbolcu Sabri Erdoğan, 21 Temmuzda Almanya'nın Mönchengladbach kentinde Fenerbahçe ile oynayacakları maçta iyi olan tarafın kazanmasını istediği söyledi. Sabri İran'ın Pas Hamedan takımına karşı kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, her zaman her maça hazır olduklarını belirterek, ''Fenerbahçe ile Galatasaray olarak ezelden beri rekabet halindeyiz, ancak ebedi dostluğumuz var. Ciddi bir hazırlık maçı. Biz kazanmak için elimizden geleni yapacağız'' dedi. Sarı kırmızılı futbolcu, Hollanda kampının gayet iyi geçtiğini de vurgulayarak, ''Gençlerin takıma uyumu gayet güzel. İyi çalışıyorlar. Çok saygılılar. Takıma büyük katkıları olacağına inanıyorum. Galatasaray bir futbol fabrikası gibi'' diye konuştu. Teknik Direktör Frank Rijkaard'ın kendisine görev verdiği her yerde oynayacağını ifade eden Sabri, ''Keita gittikten sonra sağ açık boşaldı. Ben nerede faydalı olacaksam orada oynamaya hazırım'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24