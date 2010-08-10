-SABRİ DE ADAY KADROSUNDAN ÇIKARILDI İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - (A) Milli Futbol Takımı'nın yarın Romanya ile İstanbul'da yapacağı özel maç öncesi, sağ kalça dış bölgesinde ağrı ve gerilme şikayeti olan Sabri Sarıoğlu aday kadrodan çıkarıldı. Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takımın dün yaptığı antrenman sonrasında, sağ kalça dış bölgesinde ağrı ve gerilme şikayeti olan Sabri'nin bugün yapılan ileri tetkik ve muayeneleri sonucunda, ilgili bölgede bulunan kas grubunda birinci derece zorlanma tanısı konuldu. Açıklamada, Sabri'nin yarın oynanacak maç için hazır olamayacağı gözönüne alınarak, tedavisini kendi kulübünde sürdürmek kaydıyla sağlık heyetinin önerisi ve teknik heyetin onayıyla kamptan ayrılmasına karar verildiği bildirildi. Romanya maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım'da, Sabri'den önce İbrahim Kaş da sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılmıştı.