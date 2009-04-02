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'Sabotaj iddiaları doğru değil'

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş, 29 Mart gecesi Çankaya'da şebekelere sabotaj düzenlendiği iddiasını yalanladı.

02 Nisan 2009 03:00

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş, 29 Mart seçimlerinde Çankaya bölgesinde meydana gelen elektrik kesintileriyle ilgili olarak, yüksek ve alçak gerilim şebekelerinde herhangi bir dış kaynaklı müdahalenin bulunmadığını ve sabotaj iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Şirket açıklamasında, "NTV kaynaklı haberlere konu olan, yerel seçim günü Çankaya bölgesinde meydana gelen elektrik kesintilerinin, elektrik dağıtım sistemi yüksek gerilim şebekesindeki yeraltı kablosunda meydana gelen arızalardan kaynaklanmıştır. Yüksek ve alçak gerilim şebekelerimize herhangi bir dış kaynaklı müdahale söz konusu olmayıp, sabotaj iddiası doğru değildir" denildi.

Açıklamada, haberlerde belirtilen polis raporunun İl Seçim Kurulu'na gönderilmesiyle ilgili yapılan araştırmada da İl Seçim Kurulu yetkililerinin kendilerine böyle bir raporun ulaşmadığını beyan ettikleri kaydedildi.

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