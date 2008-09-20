Sabit ücret uygulaması sona mı eriyor?

Telekomünikasyon Kurumu Başkanı Tayfun Acarer, sabit telefon hizmetlerinin 2009 başında rekabete açılmış olacağını bildirdi.



Acarer, daha önce iptal edilen sabit telefon hizmetleri ihalesinin birkaç ay içinde tekrarlanacağını kaydetti. Acarer, ihalenin ''Birden fazla hizmetin aynı yetkilendirmeyle verilemeyeceği'' gerekçesiyle iptal edildiğini hatırlatarak, gerekçenin ortadan kaldırılması için yeni ihalede sadece ''telefon yetkilendirmesi'' verileceğini belirtti.



Bu uygulamayla ilgili düzenlemeyi tamamladıklarını ve sektörden görüş aldıklarını anlatan Acarer, asgari bedellerin belirlenerek Ulaştırma Bakanlığına gönderilmesinin ardından ihale sürecinin başlayacağını dile getirdi. Acarer, ''Sabit telefon hizmeti 2009 başında rekabete açılmış olacak'' dedi.

