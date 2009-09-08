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Ekonomi

Sabit hatlarda numara taşıma dönemi başlıyor

Telekomünikasyon sektöründe hareketliliğe yol açan Sabit Hatlarda Numara Taşınabilirliği uygulaması, 10 Eylülde başlayacak.

08 Eylül 2009 03:00

Telekomünikasyon sektöründe hareketliliğe yol açan sabit Hatlarda Numara Taşınabilirliği uygulaması, 10 Eylülde başlayacak.

Uygulama, alternatif operatörlerin pazar paylarını artırırken, telekomünikasyon sektöründe hareketliliğe yol açacak. Kasım 2008'de başlayan Mobil Numara Taşınabilirliğinde, numarasını taşıyanların oranının yüksekliğinden yola çıkıldığında, sabit numarasını taşıyanların oranının da kısa sürede oldukça yüksek olması bekleniyor.

Şehir içi konuşma hizmetlerinin alternatif operatörler tarafından sağlanabilir hale gelmesinin, ilk etapta konuşma ücretlerine yansıması beklenirken, rekabetin gelişmesi, Ar-Ge ve altyapı yatırımları ile tüketiciye sunulacak hizmet çeşitliliğinin artması öngörülüyor.

Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ata Arıak, Mobil Numara Taşınabilirliğinin rekabete olumlu etkisinin görüldüğüne işaret ederek, Sabit Numara Taşınabilirliği uygulamasının da sektöre fayda sağlayacağını, uygulamanın başlamasıyla aldığı hizmetin fiyat ve kalitesinden memnun olmayan çok sayıda sabit telefon abonesinin, numara değişikliği sıkıntısı yaşamadan yeni işletmecilere geçiş yapabileceğini söyledi.

Arıak, sektörde Türk Telekom'un yanı sıra 20 yeni işletmecinin faaliyet gösterdiğini kaydederek, yeni düzenlemelerle, bu firmalardan en az 5-6 tanesinin şehir içi görüşmeler alanında ilk aşamada aktif olacağını tahmininde bulundu. Arıak, ''Bu durum hiç şüphesiz sektörde büyük hareketliliğe yol açacak. Bunun sonucunda Türk telekomünikasyon sektörünü, rekabete daha açık, hizmet çeşitliliği artmış ve en önemlisi de vatandaşların rekabetin nimetlerinden faydalanmaya başladığı sektör haline getirme yolunda önemli gelişmeler sağlanmış olacaktır'' diye konuştu.

Şehiriçi görüşmelerin rekabete açılmasıyla birlikte çok büyük indirimler ve ucuzluk söz konusu olmasa bile, en azından bu alanda artık zam yapılmayacağının söylenebileceğine dikkati çeken Arıak, rekabetin başlamasıyla bu alanda hizmet çeşitliliği ve yeniliklerin artacağının, fiyat/kalite oranına bağlı olarak fiyat farklılaşmasının ortaya çıkacağının altını çizdi.

Arıak, sabit hatlarda numara taşınabilirliğinin, vatandaşların sabit telekom hizmetlerindeki temel haklarından olan ''Numara Taşıma Hakkına'' kavuşmalarını sağlayacağını belirtti.

Şehiriçi görüşmelerin ve geniş bant internet hizmetlerinin rekabete açılmasını sağlayacak uygulamaların gecikmesinin, temelde vatandaşlara zarar verdiğini vurgulayan Arıak, sabit telekom hizmetlerindeki temel vatandaş haklarını, ''işletmeci seçebilme hakkı, internete erişim hakkı, abone olmadan telefon hizmeti alma hakkı, telefon işletmecisini kolay değiştirme hakkı, numara taşıma hakkı, internet işletmecisini kolay değiştirme hakkı'' şeklinde sıraladı.

Arıak, AB ülkelerinde, sabit numara taşınabilirliği ve diğer uygulamalar sonucunda rekabetin geliştiği, alternatif işletmecilerin sabit telefon pazarından aldığı payın, yüzde 40'a yaklaştığı bilgisini verirken, ''Ülkemizde mobil numara taşınabilirliği çok kısa bir süre önce başlamış olmasına rağmen, numarasını taşıyanların oranı 8 ayda yüzde 6 seviyesine ulaştı. Bu gelişme ışığında, sabit numarasını taşıyanların oranının da kısa sürede oldukça yüksek olması bekleniyor'' dedi.

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