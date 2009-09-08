Sabit hatlarda numara taşıma dönemi başlıyor

Telekomünikasyon sektöründe hareketliliğe yol açan sabit Hatlarda Numara Taşınabilirliği uygulaması, 10 Eylülde başlayacak.
Uygulama, alternatif operatörlerin pazar
paylarını artırırken, telekomünikasyon sektöründe hareketliliğe yol
açacak. Kasım 2008'de başlayan Mobil Numara Taşınabilirliğinde,
numarasını taşıyanların oranının yüksekliğinden yola çıkıldığında,
sabit numarasını taşıyanların oranının da kısa sürede oldukça yüksek
olması bekleniyor.
Şehir
içi konuşma hizmetlerinin alternatif operatörler tarafından
sağlanabilir hale gelmesinin, ilk etapta konuşma ücretlerine yansıması
beklenirken, rekabetin gelişmesi, Ar-Ge ve altyapı yatırımları ile
tüketiciye sunulacak hizmet çeşitliliğinin artması öngörülüyor.
Serbest
Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği (TELKODER) Yönetim Kurulu
Başkanı Yusuf Ata Arıak, Mobil Numara Taşınabilirliğinin rekabete
olumlu etkisinin görüldüğüne işaret ederek, Sabit Numara
Taşınabilirliği uygulamasının da sektöre fayda sağlayacağını,
uygulamanın başlamasıyla aldığı hizmetin fiyat ve kalitesinden memnun
olmayan çok sayıda sabit telefon abonesinin, numara değişikliği
sıkıntısı yaşamadan yeni işletmecilere geçiş yapabileceğini söyledi.
Arıak, sektörde Türk Telekom'un yanı sıra 20
yeni işletmecinin faaliyet gösterdiğini kaydederek, yeni
düzenlemelerle, bu firmalardan en az 5-6 tanesinin şehir içi görüşmeler
alanında ilk aşamada aktif olacağını tahmininde bulundu. Arıak, ''Bu
durum hiç şüphesiz sektörde büyük hareketliliğe yol açacak. Bunun
sonucunda Türk telekomünikasyon sektörünü, rekabete daha açık, hizmet
çeşitliliği artmış ve en önemlisi de vatandaşların rekabetin
nimetlerinden faydalanmaya başladığı sektör haline getirme yolunda
önemli gelişmeler sağlanmış olacaktır'' diye konuştu.
Şehiriçi
görüşmelerin rekabete açılmasıyla birlikte çok büyük indirimler ve
ucuzluk söz konusu olmasa bile, en azından bu alanda artık zam
yapılmayacağının söylenebileceğine dikkati çeken Arıak, rekabetin
başlamasıyla bu alanda hizmet çeşitliliği ve yeniliklerin artacağının,
fiyat/kalite oranına bağlı olarak fiyat farklılaşmasının ortaya
çıkacağının altını çizdi.
Arıak,
sabit hatlarda numara taşınabilirliğinin, vatandaşların sabit telekom
hizmetlerindeki temel haklarından olan ''Numara Taşıma Hakkına''
kavuşmalarını sağlayacağını belirtti.
Şehiriçi
görüşmelerin ve geniş bant internet hizmetlerinin rekabete açılmasını
sağlayacak uygulamaların gecikmesinin, temelde vatandaşlara zarar
verdiğini vurgulayan Arıak, sabit telekom hizmetlerindeki temel
vatandaş haklarını, ''işletmeci seçebilme hakkı, internete erişim
hakkı, abone olmadan telefon hizmeti alma hakkı, telefon işletmecisini
kolay değiştirme hakkı, numara taşıma hakkı, internet işletmecisini
kolay değiştirme hakkı'' şeklinde sıraladı.
Arıak,
AB ülkelerinde, sabit numara taşınabilirliği ve diğer uygulamalar
sonucunda rekabetin geliştiği, alternatif işletmecilerin sabit telefon
pazarından aldığı payın, yüzde 40'a yaklaştığı bilgisini verirken,
''Ülkemizde mobil numara taşınabilirliği çok kısa bir süre önce
başlamış olmasına rağmen, numarasını taşıyanların oranı 8 ayda yüzde 6
seviyesine ulaştı. Bu gelişme ışığında, sabit numarasını taşıyanların
oranının da kısa sürede oldukça yüksek olması bekleniyor'' dedi.