Sabit hatlarda numara taşıma dönemi başlıyor

Uygulama, alternatif operatörlerin pazar paylarını artırırken, telekomünikasyon sektöründe hareketliliğe yol açacak. Kasım 2008'de başlayan Mobil Numara Taşınabilirliğinde, numarasını taşıyanların oranının yüksekliğinden yola çıkıldığında, sabit numarasını taşıyanların oranının da kısa sürede oldukça yüksek olması bekleniyor.

Arıak, sektörde Türk Telekom'un yanı sıra 20 yeni işletmecinin faaliyet gösterdiğini kaydederek, yeni düzenlemelerle, bu firmalardan en az 5-6 tanesinin şehir içi görüşmeler alanında ilk aşamada aktif olacağını tahmininde bulundu. Arıak, ''Bu durum hiç şüphesiz sektörde büyük hareketliliğe yol açacak. Bunun sonucunda Türk telekomünikasyon sektörünü, rekabete daha açık, hizmet çeşitliliği artmış ve en önemlisi de vatandaşların rekabetin nimetlerinden faydalanmaya başladığı sektör haline getirme yolunda önemli gelişmeler sağlanmış olacaktır'' diye konuştu.