Sabit Hadzic özür diledi!



Beko Basketbol Ligi'nde mücadele eden Kepez Belediyespor'da, antrenör Sabit Hadzic, sahalarındaki ilk maçta Fenerbahçe Ülker'e farklı yenilmelerinden ve kötü oyunlarından dolayı taraftarlardan ve yönetimden özür diledi.



Fenerbahçe Ülker'e, Kepez'deki yeni spor salonundaki ilk resmi maçında farklı yenilmenin moral bozukluğunu yaşayan Kepez Belediyespor, İzmir'de karşılaşacağı Petkim Aliağa maçının hazırlıklarına başladı. Kepez Belediyespor teknik heyeti de Fenerbahçe Ülker karşısındaki farklı mağlubiyet ve kötü oyundan dolayı camiadan özür diledi.



Kepez Belediyespor Antrenörü Sabit Hadzic, farklı yenilgiyi ve kötü oyunu maça konsantre olamamalarına ve Fenerbahçe Ülker'in formda olmasına bağladı. Salonlarındaki ilk maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Hadzic, şunları söyledi: ''Fenerbahçe Ülker, kondisyon ve oyun olarak çok formda bir takım. Bizim maça da çok iyi motive oldular. Avrupa'nın ve ligin en iyi takımlarından biri olan Fenerbahçe Ülker'i yenebilmeniz için üst düzeyde mücadele etmeniz gerekirdi. Pazar günkü maçta oyuncularım bu mücadeleyi yapamadılar.''



Kepez seyircisiyle buluştukları ilk maçta farklı yenilgiden ve kötü oyundan dolayı taraftarlardan ve yönetimden özür dileyen Boşnak çalıştırıcı, şöyle devam etti: ''Seyircimizin karşısında ilk kez oynadığımız için veya aşırı konsantrasyondan dolayı sorun yaşamış oluruz. Rahat oynayamadık. Kepez Belediye Başkanımız Sayın Erdal Öner'den, Kepez Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Kadir Alkış'tan, salona gelerek bize destek veren taraftarlarımızdan farklı yenilgiden ve kötü oyundan dolayı özür diliyorum. Söz veriyorum, bir daha böyle farklı bir yenilgi ve kötü oyun olmayacak. Kepez'de ikinci sezonum. İlk defa böyle bir durum başıma geldi.''



Pivot oyuncu sıkıntısını Fenerbahçe Ülker karşısında da yaşadıklarını ifade eden Sabit Hadzic, şu değerlendirmeyi yaptı: ''Hem hücumda, hem savunmada içeride ve dışarıda dengeyi sağlayamadık. Boyalı alanda sayı üretemeyince dış atışlara yöneldik. Bu anlayış, rakibimizin savunma anlayışını kolaylaştırdı. Her baskıda topu kaybettik ve hızlı hücumlarla çok kolay sayı yedik. Uzun oyuncumuzun katılımıyla hem defansta hem de ofansta rahatlayacağız.''



