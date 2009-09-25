'Sabırlı' jübile yapıyor

Türk at yarışçılığında önemli bir yere sahip olan “Sabırlı” isimli safkan, 27 Eylül Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenlenecek törenle yarış kariyerini noktalayacak.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, Türkiye'yi yurt dışında da başarıyla temsil eden “Sabırlı” için görkemli bir tören düzenleneceği bildirildi.

Kariyerinde 51 kez start alan İngiliz safkan, 48 yarışta ilk 4'e girdi. Tabela yaptığı yarışlar içinde 26 birincilik, 10 ikincilik, 8 üçüncülük ve 4 dördüncülük elde eden “Sabırlı”nın, toplam kazancı 4 milyon 12 bin 14 lira.

Koştuğu 51 yarış içinde 42 kez jokey Halis Karataş ile start alan, Gazi Kupası Koşusu'nda üçüncü olan “Sabırlı”nın kazandığı yarışlar arasında, 4 kez kazandığı Fatih Sultan Mehmet Koşusu, 3'er kez Adnan Menderes Koşusu ve Fikret Yüzatlı Koşusu, Enternasyonal Topkapı Koşusu, Zühtü Erişen Koşusu, TSYD Koşusu, Atıf Esenbel Koşusu, Fevzi Çakmak Koşusu, TYAYSD Koşusu, Çaldıran Koşusu, Kocatepe Koşusu, Vehbi Koç Koşusu, Necip Fazıl Kısakürek Koşusu, İstanbul Ticaret Odası Koşusu, Horse Racing Ireland Koşusu, Piaget Marmara Koşusu gibi önemli yarışları yer alıyor.