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Politika

Sabıkalılar polikliniğe giremeyecek

Gaziantep’te doktor Ersin Arslan’ın bir hasta yakını tarafından öldürülmesi Meclis’i harekete geçirdi

26 Nisan 2012 02:28

 

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan görüşmelerin ardından sağlık çalışanlarına yöenlik şiddet olaylarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi. Sabıkası olanların hastane polikliniklerine alınmaması şiddetin engellenmesine yönelik tedbirler arasında...
 
TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerin ardından sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.
 
Sağlık Bakanı Recep Akdağ önergeler üzerine hükümet adına yaptığı konuşmada konuyla ilgili alınan tedbirleri açıkladı.
 
Yeni düzenlemeye göre, sabıkası olanların polikliniklere girmesi önlenecek.
 
Hastanelere güvenlik alarm düğmesi konulurken, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin hastane yönetimi tarafından emniyet güçlerine bildirilmesi de zorunlu hale getiriliyor.

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