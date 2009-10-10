Sabiha Gökçen'den 25 milyon yolcu hizmeti

İstanbul Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 25 milyon yolcu kapasiteli yeni terminali 31 Ekim'de resmen açılacak.



İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Havalimanı'nın 18 aydır süren 25 milyon yolcu kapasiteli yeni terminal ve ek ünite çalışmaları bitti.



30 ay süresi olmasına karşın Başbakan Erdoğan'ın erken bitirilmesini istemesinin ardından 22 ay olarak hedef konulan inşaat süresini 18 aya çeken Limak İnşaat, GMR (Endonezya) ve Malaysia Airport Holding (Malezya) konsorsiyumu toplamı 500 milyon euroyu bulan yeni terminali 31 Ekim'de resmi açılışını yapacak. Üç ortak açılış öncesi önceki akşam basını bilgilendirme toplantısı düzenledi. Limak Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Özdemir, hedeflerinin 20-22 ay olmasına karşın 18 ayda inşaatı tamamladıklarını söyledi. Havalimanının halihazırda bekledikleri yolcu sayısının üzerine çıktıklarını belirten Özdemir, "Başbakan'ın İstanbul'da daha fazla havalimanına ihtiyaç var" sözlerini de "Katılıyorum. Türkiye'de her insan uçmalı. Devamlı uçanlar bir kere sayılırsa Türkiye'de uçağa binenlerin oranı yüzde 10-12. 50 liralık biletle artık her yere uçuluyor. Bir değil birkaç havalimanına ihtiyaç var" diyerek destek verdi. İSG CEO'su Gökhan Buğday ise yapılan yatırımlarla Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin 25 milyona çıktığını söyledi.



İnşaatı hızlandırmak için betonarmeden çelik konstrüksiyona döndüklerini kaydeden Buğday, 31 Ekim'de Başbakan Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla resmi açılışın, 9 Kasım'da da THY'nin ilk yurt dışı tarifeli seferiyle de fiili açılışın olacağını belirtti. Buğday, Lufthansa, Air France KLM başta olmak üzere 28 havayolu şirketiyle Sabiha Gökçen için görüştüklerini ifade eden Buğday, yeni havayolunun taksi süresini (uçağın iniş ve kalkışla yolcu boşaltma döneminde geçen süre) İSG'de 6-9 dakikaya ineceğini söyledi.



