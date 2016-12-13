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Sabiha Gökçen'de bazı seferler iptal edilecek

Olumsuz hava koşulları nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın 07.00-10.00 saatlerindeki uçuşlar yüzde 10 oranında azaltılacak

13 Aralık 2016 19:56

Türkiye genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın 07.00-10.00 saatlerindeki uçuşlar yüzde 10 oranında azaltılacak. Düzenlenen MADKOM toplantısı sonrası, yolculara uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolu şirketlerinin internet sitesinden takip etmeleri tavsiye edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan İşletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ) Genel Müdürlüğü başkanlığında Meteorolojik ve Acil Durum Komitesi (MADKOM) toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, yurt genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın 07.00-10.00 saatlerindeki uçuşların yüzde 10 oranında azaltılması yönünde karar alındı.

Yolculara, uçuşlarına ilişkin son durumu, ilgili hava yolu şirketlerinin internet sitesinden takip etmeleri tavsiye edildi.

 

 

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