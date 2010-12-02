-SABİHA GÖKÇEN YERYÜZÜNÜN ''EN GÜVENLİSİ'' İSTANBUL (A.A) - 02.12.2010 - ABD'nin en prestijli yayınlarından ''Risk Management'' dergisi, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeni terminal binasını, ''yeryüzünün en güvenli beş yerinden biri'' olarak gösterdi. İSG'den yapılan açıklamaya göre, ABD'nin en prestijli iş ve risk yönetimi analiz dergisi ''Risk Management'' ve derginin blogu ''www.riskmanagementmonitor.com''da yer alan makalede, olası suni ve doğal tehditlere karşı dünyanın en dayanıklı beş binası listelenerek, en güvenli yapılara yer verildi. Dünyanın en büyük sismik yalıtılmış yapısı olarak gösterilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın yeni terminal binası, listede yer alan Türk markası oldu. Dünyada, kurumlar ve insanlar için güvenlik ve risk yönetimi bileşeninin önemine değinilen makalede, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'nin 20 yıllık işletme hakkına sahip olduğu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nın depreme karşı en modern sistemlerden biriyle donatıldığına dikkat çekildi. Makalede, Türkiye'nin deprem bölgesinde olduğu ve İstanbul'un kuzey Anadolu fay hattı üzerinde deprem riski taşıdığı belirtilerek, 1999 yılında Türkiye'yi vuran deprem gözönüne alındığında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın önümüzdeki dönem yapıları için büyük bir gelişme olduğu ve örnek teşkil ettiği vurgulandı. Derginin en güvenli yapılar listesinde yer alan diğer binalar ise ''Fort Knox-ABD Altın Deposu Binası'', ''Svalsgaard Doomsday Seed Vault-Tohum Sığınağı'', ''Proof 7 World Trade Center-Dünya Ticaret Merkezi'' ve ''Bahnhof's Underground-Veri Merkezi'' olarak sıralandı. -YENİ TERMİNAL BİNASI- Açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yeni terminal binasında bulunan sismik izolatörlerin, ABD'nin aktif deprem bölgelerinden birinde yer alan San Fransisko Havaalanı'nda da kullanılan sistemin daha gelişmiş bir uygulaması olduğu belirtildi. Terminalin dört bir yanında bulunan 300 sismik izolatörün, bodrum katlarında kullanılan takviyeli beton kolonlarla binanın en üst kısmının, alt kısımdan bağımsız bir şekilde hareket etmesine imkan verdiği ifade edilen açıklamada, deprem başladığı zaman bodrum katlarının yanlamasına hareket etmesiyle, üst katların yumuşak bir şekilde hareketine olanak sağladığı bildirildi.