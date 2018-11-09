Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bir ilk daha

ANIL UÇAN/ İSTANBUL,(DHA)- Sabiha Gökçen Havalimanı, dünyanın en kapsamlı standardı olan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistem sertifikasını Türkiye’den alan ilk havalimanı işletmesi oldu.

Türkiye\'nin ilk engelsiz havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı, bu sefer de ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi olarak bilinen, şirketlerin ve müşterilerinin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası sertifikayı alan ilk havalimanı oldu. Dünyanın en kapsamlı standardı olarak gösterilen ISO 27001 uyumluluğu ile birlikte müşterilerin finansal verileri, fikri mülkiyetleri, hassas müşterilerin bilgilerinin korunmasının yanı sıra havalimanında fiziki ve dijital varlıkların güvenliğinin sağlanması, risklerin ortaya çıkarılması ve analiz edilmesi yoluyla bilgi sistemlerinin korunması hedefleniyor.

\"BELGEYİ ALMAK KOLAY OLMADI\"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG\'nin Stratejik Planlama ve Risk Müdürü Kerem Maybek, konu ile ilgili şu bilgileri verdi:

\"Dünyanın en kapsamlı standardı olarak gösterilen ISO 27001\'in, havalimanı işletmesi gibi kamu, özel sektör ve birçok tedarikçisi bulunan Sabiha Gökçen havalimanında kurulumu ve devamlılığının sağlanması zor bir işti. Uyumlu ve iştahlı bir takımla başarılmayacak bir iş olmadığından, ISO 27001 hazırlık sürecimiz çok verimli geçti. Bunu sadece proje ekibine mal etmek tabi ki haksızlık olur. ISO 27001 şirketin tüm çalışanlarını ilgilendiren bir standart olduğundan, gerek üst yönetim desteği, gerek çalışma arkadaşlarımızın desteği olmadan bunu başarmamız imkânsızdı. Bu destekle yola çıkarak Havalimanı işletmesi adı altında ISO 27001\'i ilk alan şirket ISG oldu. Havalimanında şu an itibarı ile hizmet verdiğimiz yolcuların güvenliğinden sorumlu olduğumuz gibi, tüm bilgi varlıklarının da güvenliğinden sorumluyuz. Yap işlet devret modeli olan şirketimizin bu bilgi varlıkları aynı zamanda milletimizin öz sermayesi olduğundan, bunları korumak için ilerleyen süreçlerde de uygulamalarımızı iyileştirmekten vazgeçmeyeceğiz\"



ISO 27001 NEDİR ?

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, şirketlerin ve müşterilerinin finansal verilerini, fikri mülkiyetlerini ve hassas müşteri bilgilerini korumalarına yardımcı olan uluslararası bir standardizasyondur. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi yani ISO 27001, iş yerinde fiziki ve digital ortama güven katmak, risklerin ortaya çıkarılması ve analizi yoluyla bilgi sistemlerini korumak gibi faydaların yanı sıra paydaşların güvenini kazanmayı sağlaması gibi avantajlara sahip bir sistemdir.