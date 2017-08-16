Sabiha Gökçen Havalimanı'nda şüpheli valiz paniği

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı geliş katı yolcu girişinde unutulan valiz paniğe neden oldu.

Sabiha Gökçen Havalimanı geliş katı yolcu çıkış kapısında saat 22.15 sıralarında unutulan valiz kısa süreli paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre valizi fark eden yolcular valizde bomba olabileceğini düşünerek havalimanı polisine haber verdi.

Havalimanı polisi valiz çevresinde güvenlik önlemi aldıktan sonra olay yerini araç trafiğine kapatarak bomba imha ekibini çağırdı. Bomba uzmanları tarafından fünye ile patlatılan valizde makarna ve gıda malzemesi çıktı. Havalimanında yaşanan kısa süreli paniğin ardından araç ve yolcu giriş-çıkışları normale dödü.