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Sabiha Gökçen Havalimanında PKK operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) DANİMARKA'da terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı tespit edilen bir şüpheli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Danimarka'ya giderken yakalandı

01 Kasım 2018 14:19


Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) DANİMARKA\'da terör örgütü PKK/KCK adına para topladığı tespit edilen bir şüpheli Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda Danimarka\'ya giderken yakalandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Danimarka\'da terör örgütü PKK/KCK için para toplayan A.K.\'nın 16 Ekim\'de İstanbul\'a geldiğini belirledi. TEM ekipleri tarafından adım adım takip edilen şüpheli A.K. dün Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan Kopenhag\'a gitmek istediği sırada yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan A.K. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Emniyet kaynakları, şüpheli A.K.\'nın örgüte finansal destek sağlamak amacıyla yurdışında çeşitli faaliyetler yürüttüğünü ileri sürdü. 

(FOTOĞRAF)

 

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