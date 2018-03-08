Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kadınlar Günü'ne özel konferans düzenlendi

Anıl UÇAN/İSTANBUL (DHA)-SABİHA Gökçen Havalimanı’nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Hayata Dair Sohbetler-Kadınlar Günü Özel” konferansı düzenlendi.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda (İSG) İnsan Kaynakları tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında “Hayata Dair Sohbetler-Kadınlar Günü Özel” konferansı düzenlendi. Havalimanında çalışan personelin katıldığı konferansa konuşmacı olarak Hürriyet Gazetesi’nden Elif Ergu Demiral ve kadın girişimci Rana Tülin Yazıcı katıldı. Katılımcıların hatıralarını anlattığı etkinlikte havalimanı çalışanları keyifli anlar yaşarken, konferans sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çekindiler. İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan yapılan etkinliğin kadın erkek eşitliğine bir vurgu olduğunu belirterek “Biz kadın arkadaşlarımıza da erkek arkadaşlarımıza da eşit ortamlarda ve eşit haklarda çalıştırıyoruz. Bugün yaptığımız etkinlik aslında bir duyarlılıktı. Bir vurguydu. Ülkemizin gelişmesi ve kadınların daha fazla ön plana çıkması için yapılan söylemlere bir destekti” dedi.

ISG’DE KADIN ERKEK EŞİT

Kadın ve Erkek çalışanların eşit şartlarda çalıştığını belirten İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan” Biz kadın arkadaşlarımıza da erkek arkadaşlarımıza da eşit ortamlarda ve eşit haklarda çalıştırıyoruz. Bugün yaptığımız etkinlik aslında bir duyarlılıktı. Bir vurguydu. Ülkemizin gelişmesi ve kadınların daha fazla ön plana çıkması için yapılan söylemlere bir destekti. Ama biz kendi içimizde çalışma arkadaşlarımız arasında böyle bir ayrım ve zihniyet olmadığnı biliyoruz. Bu anlamda bu tarz etkilinlkere hem kadın hem de erkek arkadaşlarımız katılım gösteriyorlar.” dedi.

KADIN ÇALIŞANLARIMIZA ÖNCÜ OLUYORUZ

Yapılan konferansın uzun zamandır akıllarında olduğunu belirten Ahmet Hakan Arslan,”Aslında bu fikir uzun zamandır kafamızda vardı. Özellikle 8 mart gününde hayata dokunmuş, sıkı sıkı sarılmış ve bunu en iyi aktarabilecek insanları davet etmek aklımızda vardı. Elif Hanım’da Tülin Hanım’da açıkçası bu konuda kırılma anlarında dirençli durup tekrar hayata tutunup sonrasında güzel bir başarı hikayesi yazmışlar. Bunu da arkadaşlarımıza aktardılar. Özellikle kadın çalışan arkadaşlarımız bu konuda kendilerini öncü alacaklarını düşünüyorum. “ dedi

İŞ HAYATINDA DAHA FAZLA KADIN GÖRMEK İSTİYORUZ

İş hayatında daha fazla kadın çalışan görmek istediklerini belirten İSG İnsan Kaynakları Direktörü Ahmet Hakan Arslan “Biz iş hayatında kadını daha çok görmek istiyoruz. Özellikle onun getirdiği disiplini.Elif Hanım’ın bugün vurguladığı “ Erkekler işine geleni yapar, kadınlar aklına koyduğunu yapar.” sözünü daha çok hayata geçirmek isityoruz. Onları bu anlamda motive ettiğini düşünüyoruz. İnşallah kafalarını koyduklarını gerçekleştirebilecek bir etkimiz olmuştur.Bu sene hayata dair sohbetlerin ikincisini gerçekleştiriyoruz. Ben ne kadar doğru bir şey yaptığımızı görmüş oldum. Buraya gelen insanlar arkadaşlarımızın ufkunu açıyorlar. Onlara, kendi hayatlarında ki gerçek örnekleri vererek ufuklarını açtıklarını düşünüyorum. Bugün de bunu pekiştirecek bir etkinlik gerçekleşti o yüzden güzel devam ediyor. “ dedi.

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